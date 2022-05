Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Un an après sa prise de fonction, Sabine Calba, directrice générale de Banque populaire Méditerranée affiche le résultat le meilleur depuis la fusion des deux banques régionales (Banque provençale et corse et banque de la Côte d'Azur) qui a donné naissance à la Banque populaire Méditerranée en 2016. Le produit net bancaire, le chiffre d'affaires…