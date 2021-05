Mettre le sport au coeur de la stratégie économique régionale, c’est l’objectif de la Conférence régionale des sports, mise en place depuis le 13 avril 2021. A l’occasion d’une conférence de presse en visioconférence, son président Hervé Liberman et ses deux vice-présidents Jean-Daniel Beurnier et Laurent Bonnet, ont dressé un premier bilan au terme de ce premier mois d’existence et leurs projets futurs, en particulier dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de 2024 qui approchent à grand pas. Un événement qui mettra la région sur le devant de la scène, dans la mesure où Marseille a été choisie pour accueillir l’intégralité des compétitions de voile. Autre échéance importante, la coupe du monde de rugby en 2023, avec l’accueil à Marseille et Nice de matchs de pouls et des demi-finales à Marseille.

La gouvernance fraîchement élue de la conférence des sports est catégorique : « La filière sportive est un vrai enjeu économique, au même titre que l’industrie ou le tourisme. Le sport peut inciter des personnes à venir dans notre région et être un moteur pour les autres filières : restauration, tourisme etc. », rappelle Hervé Liberman. En effet, selon une récente étude menée par la CCI Aix-Marseille Provence (document source page suivante), le sport à l’échelle régionale génèrerait 3,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 26 300 emplois, soit un poids comparable à l’industrie chimique et pharmaceutique de la région. Une étude qui pointe également du doigt l’absence d’une stratégie concertée autour de l’événementiel sportif, ou encore un manque de visibilité sportive du territoire.

Les concertations de la Conférence régionale des sports doivent permettre de réfléchir collectivement à ces problématiques pour les intégrer dans un Projet sportif territorial en 2021, qui permettra de définir les priorités de la filière sportive pour les cinq ans à venir.