La quatrième vague d’investitures pour la liste Renaissance, issue de la majorité présidentielle, a été annoncée mercredi 11 mai à la mi-journée et comporte les investitures dans les Bouches-du-Rhône (voir notre précédent article pour les 502 investitures précédentes). Parmi les 43 nouveaux candidats investis ou soutenus, sur 548 au total sur toute la France, on retrouve Sabrina Agresti-Roubache dans la 1ère circonscription des Bouches-du-Rhône. La productrice et épouse du recteur de l’Académie de Corse, Jean-Philippe Agresti, avait introduit, en tant que présidente du comité de soutien du président sortant, le discours d’Emmanuel Macron lors de son meeting au Pharo le mois dernier.

Dans la 2e circonscription, la députée sortante Claire Pitollat est reconduite, de même qu’Alexandra Louis dans la 3e ou encore Saïd Ahamada dans la 7e. L’ex-LR Lionel Royer-Perreaut, qui a rejoint la Macronie, est investi dans la 6e circonscription, dont il est également maire de secteur (9-10). A noter qu’aucun candidat n’est investi dans la 12e circonscription.

Document source : les 43 nouvelles investitures Renaissance pour les législatives

Liens utiles :



> [Document source] Législatives : les 187 premiers candidats investis par la majorité présidentielle

> [Politique] Majorité présidentielle : la liste des 502 candidats choisis pour les législatives

> La liste complète de tous les candidats Renaissance