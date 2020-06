Depuis son rachat du château de la Barben, le jeune entrepreneur Vianney d’Alançon communique régulièrement sur son projet de transformation du site en parc d’attraction touristique mettant en valeur la culture provençale. Ce mardi 16 juin, il a invité les maires, les associations et les journalistes à découvrir sur place les détails de son projet. Pour commencer, il dévoile le nom du parc : « Rocher Mistral ». « Il s’est imposé comme une évidence. Nous sommes ici sur un rocher, un éperon, un roc. Quant au Mistral, il y a deux sens. Le vent, extraordinaire élément qui façonne les paysages de Provence. Et ensuite, le poète de la culture provençale, prix Nobel de Littérature, le grand Frédéric Mistral », explique Vianney d’Alançon.

Spectacles nocturnes, halles traditionnelles et restaurant bistronomique

Cette présentation est l’occasion de dévoiler un peu plus en détails le contenu du projet. Une halle, « fidèle reconstitution des bâtiments du début du siècle dernier », accueillera les savoir-faire provençaux avec une mise en lumière du savon de Marseille, des santons ou encore des calissons d’Aix. Un restaurant bistronomique avec une carte signée par le chef étoilé Gérald Passédat s’installera sur le site. Enfin, des comédiens professionnels et des bénévoles proposeront aux visiteurs des animations et spectacles thématiques inspirés des références littéraires provençales (Frédéric Mistral, Alphonse Daudet, Jean Giono, Marcel Pagnol,…) avec des spectacles de jour mais aussi nocturne, à l’image du Puy du Fou. Vianney d’Alançon espère accueillir entre 200 000 et 300 000 visiteurs la première année avec un ticket d’entrée aux alentours de 15 euros.

Un soutien des collectivités attendu

Malgré la crise du coronavirus, le Rocher Mistral tient son calendrier initial et prévoit une ouverture pour l’été 2021. Comme annoncé par Gomet’, Vianney d’Alançon revoit à la hausse ses besoins financiers et va mobiliser 30 millions d’euros au final. Parmi les partenaires, il cite de nombreuses banques (LCL, Crédit Mutuel, la Banque Postale) mais aussi la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et BPIFrance. Il attend également un soutien des collectivités et les représentants du Département présents à la présentation l’ont assuré de leur soutien sans préciser les modalités de cette aide.

Au total, Rocher Mistral devrait généré plus de 200 emplois directs et 200 emplois indirects. Les recrutements ont démarré, aux côtés de Pôle Emploi du Pays Salonais et de Pôle Emploi de la Belle de Mai qui gère le sujet des intermittents et professionnels du spectacle.

Lien utile :



> Vianney d’Alançon rachète le château de La Barben