Dans la foulée de la publication du sondage Ifop-Fiducial (*) pour La Provence, Sud Radio et CNews mercredi 17 juin, qui la place largement en tête du second tour des élections municipales à Marseille, Michèle Rubirola réagit. « Notre victoire est là, à portée de bulletin de vote. Le 28 juin, les Marseillais vont mettre fin à un système. Ils vont changer de méthode et d’équipe. Ils vont reprendre en main leur destin » a-t-elle commenté, indiquant vouloir « faire de Marseille une ville où il fait bon vivre et tournée vers l’avenir »

Notre victoire est là, à portée de bulletin de vote. ☀️ Le #28juin, les Marseillaises & les Marseillais vont changer de méthode et d’équipe. C’est enfin possible ! Mais rien n’est encore gagné. Mobilisons-nous toutes et tous dans les urnes pour transformer l’essai. #Marseille2020 pic.twitter.com/StVc0q4WDJ — Michèle Rubirola ☀🌻 (@MicheleRubirola) June 17, 2020

François-Michel Lambert : une leçon d’histoire cubaine à Martine Vassal

Un « putsch à la cubaine » : c’est ce que promet la candidate LR Martine Vassal aux marseillais si la liste unitaire de gauche du Printemps marseillais est victorieuse. Dans une lettre ouverte du 18 juin adressée à la présidente du Département et de la Métropole, le député des Bouches-du-Rhône François-Michel Lambert (UDE) dénonce des « peurs fantasmées en proférant des contre-vérités ». « A Cuba, dont je suis natif, permettez-moi de vous rappeler que le putsch dont vous parlez est en réalité une révolution commencée en juillet 1953 et qui se termine en janvier 1959 avec la fuite du dictateur Batista, dictateur qui était sous l’emprise de la mafia mettant son pays sous la coupe d’intérêts de quelques fortunes au détriment de sa population. Je n’y vois évidemment aucun parallèle avec Marseille » ironise ainsi le député.

Robert Assante s’en prend à Julien Ravier…

Candidat DVD sur la liste de Bruno Gilles dans le secteur 11-12, Robert Assante, qui souhaiterait un débat avec les trois autres candidats, a réagi aux soupçons de procurations illicites qui touchent son concurrent LR, Julien Ravier. « Julien Ravier ne devrait pas dire qu’il découvre la possible existence de procurations illicites dans son actuelle mairie des 11e et 12e arrondissements » estime-t-il, affirmant : « Quand son directeur de cabinet est à la manœuvre, que sa directrice générale des services accepte de voter aux noms de personnes âgées et que son adjointe à la Mairie de secteur joue le rôle de rabatteur des procurations pour les faire valider par la Police, on ne peut affirmer honnêtement que l’on n’est pas au courant. A défaut, cela serait à l’insu de son plein gré… »

… Qui commande un audit et suspend son directeur de campagne

Maire LR des 11e et 12e arrondissements depuis 2017, Julien Ravier prétend en effet dans un communiqué avoir « appris avec émotion par des témoignages dans la presse que des procurations auraient pu être réalisées en non-conformité avec les procédure en vigueur », disant vouloir « procéder à la vérification de toute irrégularité dans les procédures de procuration réalisées dans les 11e et 12e arrondissements ». « J’ai chargé un officier ministériel d’un audit complet sur les différents endroits ciblés » déclare-t-il, faisant mine de vouloir faire la lumière sur des événements où sa responsabilité semble pourtant très engagée. De fait, il ajoute : « En raison des fonctions opérationnelles qu’il a occupées, j’ai demandé à mon directeur de campagne de se mettre en retrait de celle-ci ».

Philippe Korcia (UPE 13) demande un débat public entre Michèle Rubirola et Martien Vassal

L’Upe 13, premier syndicat patronal du territoire, s’inquiète, dans un communiqué diffusé lundi 22 juin, du climat qui entoure la fin de la campagne des élections municipales marseillaise. Philippe Korcia, Président de l’Upe 13, invite ainsi les deux principales candidates, Michèle Rubirola et Martine Vassal, à un débat public sur le développement économique de Marseille et de la Métropole. « En effet, bien au-delà du calendrier bousculé par les mesures sanitaires, l’inquiétude des entreprises porte sur l’absence de la prise en compte de leurs enjeux alors même qu’elles payent le prix fort d’un confinement économiquement dramatique et qu’elles peinent à appréhender sereinement leur avenir » explique l’Upe 13 qui atted une réponse des candidates avant le mardi 23 juin à 12h.

Yvon Berland propose un marché paysan dans le parc Bagatelle

Candidat LREM à la mairie des 6e et 8e arrondissements, Yvon Berland, dans une vidéo diffusée le dimanche 21 juin, tournée dans les jardins du parc Bagatelle (8e arrondissement) dit vouloir « tous les premiers dimanches du mois, faire du site un marché paysan », afin d’encourager les « circuits courts entre producteurs et habitants ». Il rappelle ainsi la « préoccupation environnementale et écologique » qu’il porte.

À la #MairieDeBagatelle, je prends l’engagement de recréer une activité économique et un lien social dans tous les quartiers de notre secteur. Un #MarchéPaysan tous les premiers dimanches du mois dans le parc de la mairie avec une aide aux producteurs.#VoirGrand #AgirVite pic.twitter.com/MTufkBsJIE — Yvon BERLAND (@YvonBerland) June 21, 2020

A Aix, Marc Pena reçoit le soutien des radicaux de gauche

A Aix-en-Provence, les radicaux se divisent. Tandis que la candidate LREM Anne-Laurence Petel a d’ores et déjà reçu le soutien du mouvement radical, les radicaux de gauche annoncent de leur côté rallier la candidature de Marc Pena (liste unitaire de gauche Aix en Partage). Dans un message du 20 juin, Ahmed Heddadi, président des radicaux de gauche des Bouches-du-Rhône, estime que « la liste conduite par Marc Pena représente aujourd’hui la seule alternative possible pour changer de gouvernance municipale ».

À une semaine du scrutin, la liste #AixenPartage continue à rassembler ! Merci à Ahmed Heddadi, président des Radicaux de Gauche, pour son soutien 👍#Municipales2020 #AixenProvence pic.twitter.com/3unboTTsWC — Aix en Partage avec Marc Pena (@aixenpartage) June 20, 2020

