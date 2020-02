Le château de La Barben, monument historique provençal, a été racheté par Vianney d’Alançon, entrepreneur trentenaire à la tête de la bijouterie Laudate. Il a mené cette opération avec le soutien d’associés : Benoit Habert, Vincent Montagne, et la famille Deniau déjà engagés à ses côtés dans des projets patrimoniaux. « Les banques locales ont, elles aussi, fait montre d’enthousiasme et soutiennent le projet », ajoute-t-il dans un communiqué. Le montant de l’acquisition reste confidentiel mais l’homme d’affaires affirme nourrir de grandes ambitions pour transformer la demeure en attraction touristique.

La Barben : vers un Puy-du-fou provençal ?

Pour son projet, il prévoit d’investir 20 millions d’euros « avant tout sur le plan environnemental et patrimonial », précise-t-il. Pour commencer, le château va profiter d’un important lifting pour sauver les parties les plus endommagées et en péril, notamment les fresques du célèbre Marius Granet. Le domaine s’étend sur 400 hectares de patrimoine naturel et Vianney d’Alançon souhaite en faire un haut lieu touristique de la Provence.

Ce passionné d’histoire et de culture a déjà acheté en 2016, la forteresse médiévale de Saint-Vidal, près du Puy-en-Velay. La forteresse de Saint-Vidal a accueilli 40 000 visiteurs en 2018. A la Barben, il souhaite « mettre en lumière les savoir-faire provençaux et les marques les plus emblématiques » de la région. Une sorte de Puy-du-fou provençal avec « des spectacles d’envergure pour raconter la Provence, ses racines, son histoire et ses grands hommes ».

150 emplois directs

Vianney d’Alançon estime que son projet touristique devrait créer 150 emplois directs et générer autant en indirects. Il annonce une ouverture en 2021. D’ici là, le nouveau propriétaire va solliciter largement les entreprises de la région et lancer une vaste campagne de recrutement.

Plus ancien château de Provence, le « Castrum de Barbento » est mentionné pour la première fois en 1064 dans le cartulaire de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille. Château fort conçu pour la défense, il est bâti sur un énorme rocher qui le rend imprenable. Le roi René, comte de Provence, duc d’Anjou, roi de Naples et de Sicile en devient propriétaire en 1439. Le bon roi, homme des arts et des lettres, le revend en 1474 à la famille des Marquis de Forbin, puissante famille provençale qui en fera son fief et le gardera durant 500 ans. Pendant 5 siècles, le château continuera d’être un lieu romanesque, reconstruit, aménagé et décoré avec raffinement au siècle des Lumières, et sera le lieu de rencontre de grands personnages de l’histoire de France et de Provence. Le dernier Marquis de Forbin-La Barben, vend le château à la famille Pons en 1963 qui le revend en 2020 après avoir créé à 100 mètres du château, le plus beau zoo de Provence. Source : Château de La Barben.



