C’est la même rengaine depuis janvier. L’intersyndicale a de nouveau appelé à la grève ce jeudi 23 mars. Et ce, malgré le vote du texte sur la réforme des retraites à l’Assemblée nationale repoussant l’âge légal de départ à 64 ans. A Marseille, les grévistes espèrent pouvoir encore agir sur la loi du gouvernement Borne à coups de manifestations et d’actions de blocage des raffineries, du port, et des entreprises. Le cortège s’élancera à partir de 10h30 du Vieux-Port jusqu’au Mucem pour s’achever à la Porte d’Aix.

Dans une interview télévisée hier, Emmanuel Macron s’est montré ferme sur le maintien de sa réforme « nécessaire » qui entrera en vigueur d’ici la fin de l’année selon ses voeux.

Pour cette 9e journée de mobilisation, nous verrons si, les manifestants se sont lassés ou s’ils pensent encore pouvoir modifier le texte de loi sur la réforme des retraites du gouvernement. Lors de la dernière manifestation du 7 mars, 245 000 personnes s’étaient réunies à Marseille selon les syndicats et 30 000 selon la préfecture de Police.

Les transports encore fortement perturbés

Ce 23 mars, les transports sont perturbés à la SNCF : un train sur deux seulement sera en circulation. A l’aéroport Marseille-Provence, la direction générale de l’aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d’annuler 20% de leurs vols.

Du côté de la RTM, le réseau de métro, de bus et de tramway est également ralenti. Le T3 ne sera pas du tout mis en circulation et le M2 ne circulera que ce matin. Le M1 est fortement ralentit avec un passage toutes les 10 minutes environ.

Etat du trafic de la RTM ce jeudi 23 mars pour la grève

> Suivre les perturbations de la RTM en temps réel

Les écoles de Marseille bloquées

Près d’un enseignant sur deux est en grève selon le syndicat Snuipp-FSU. Retrouvez sur le site de la ville de Marseille le détail de la situation des écoles et les restaurants scolaires fermés ce jour.

La lutte a commencé ce matin dès 8h devant le lycée Thiers. L’établissement du centre-ville de Marseille (1er) est bloqué par les élèves après les épreuves du bac. Sur la vidéo du tweet ci-dessous, on y voit des centaines de lycéens brandissant les drapeaux des syndicats pour exprimer leur contestation, alors même qu’ils ne sont pas encore entrés dans la vie active. Ils crient à l’unisson « Révolution ! »

