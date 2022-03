Le 9 mars dernier, comme nous l’annoncions, le projet de tribune de spectateurs sur la Corniche pour les épreuves de voile dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024 était bel et bien enterré par la mairie de Marseille, qui évoquait des failles de sécurité et notamment un risque terroriste, mais également des nuisances pour le voisinage. Cette tribune, initialement prévue à côté de l’hôtel Nhow, sera finalement rapprochée de la base nautique du Roucas Blanc, du côté de la plage du même nom. « Encore plus près du terrain de jeu ! », s’enthousiasme Tony Estanguet, le président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024 (Cojo), en visite au Cercle des nageurs de Marseille ce mardi 22 mars aux côtés du président de Région, Renaud Muselier.

JO 2024 : « Être à l’écoute des acteurs locaux »

Loin de s’indigner de l’abandon du projet initial, Tony Estanguet joue la carte du fair play : « Si nous pouvons éviter des contraintes à la ville en termes de nuisance tout en préservant la même qualité d’accueil pour les spectateurs, ce n’est pas un souci », sourit le président du «Cojo».

« Je soutiendrai toujours les améliorations du projet en concertation avec les acteurs du territoire. Le projet n’a pas reculé, il a évolué : les travaux ont pu commencer et le plan de financement est complètement bouclé », ajoute-t-il. A l’issue des compétitions, les infrastructures ont vocation à rester en place, d’où l’attention apportée à leur localisation.

