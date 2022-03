La date de l’inauguration de la nouvelle unité de transformation de Homeblok, la marque de l’entreprise d’insertion LVD Energie du groupe La Varappe basé à Aubagne, n’a pas été choisie au hasard. Vendredi 18 mars, c’est la journée du recyclage. Et depuis plus de 10 ans, Homeblok œuvre dans la construction modulaire grâce à l’assemblage de containers maritimes usagés. L’ouverture de la nouvelle unité de transformation à Berre l’Etang répond à une demande toujours plus grande de clients sensibles aux enjeux sociaux et environnementaux. Le logement des publics fragilisés (sans domiciles fixes, jeunes travailleurs, femmes victimes de violences conjugales) est particulièrement ciblé par la filiale du groupe La Varappe qui fêtera ses 30 ans en septembre prochain.

Laurent Laïk, le dirigeant fondateur du groupe présent sur place aux côtés de salariés de LVD, d’élus, de clients et de fournisseurs ainsi que de l’ensemble des actionnaires du groupe (réunis en conseil de surveillance le matin même), s’est félicité de ce nouvel investissement qui permet de doubler la capacité de production. « Le secteur commence à se développer très fortement » souligne le dirigeant. Il constate que le premier site d’assemblage Homeblok, situé à Marseille La Valentine et développé avec l’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), « approche de ses pleines capacités de 300 containers par an. »

De gauche à droite, Jean-Marc Zulesi, Mario Martinet, Laurent Laïk et Michaël Bruel (Crédit Gomet’/JFE)

Aux côtés de deux maires du territoire, Mario Martinet de la ville hôte Berre-l’Etang (voir plus l’intégralité de son discours) et Jean-David Ciot (Le Puy-Sainte-Réparade), ainsi que du député de la circonscription, Jean-Marc Zulesi, Laurent Laïk rappelle les valeurs de La Varappe : elles sont « économiques, sociales environnementale mais aussi territoriales ».

Un site Homeblok pensé pour être mobile

Le site se situe en bordure de la zone d’activité logistique de Berre qui longe la D113. La nouvelle unité, comme celle de Marseille, permet le reconditionnement des containers maritimes en fin de vie pour les transformer en bâtiments : logements d’urgence, habitations, tertiaires, commerces… Originalité de l’implantation : les ateliers de LVD Energie de Berre entièrement montables et démontables en un mois et demi. Cette technique a été étudiée et conçue de manière à pouvoir être transportée facilement d’une région à l’autre en fonction des chantiers. « Nous avons repensé l’investissement en fonction de la mobilité » observe Laurent Laïk. Ce qui permet de transformer les containers sur place et d’éviter la circulation de nombreux camions sur les routes.

Cette ouverture promet également le retour à l’emploi de 18 personnes supplémentaires explique l’entreprise d’insertion. Le nouveau site occupe 22 personnes qui s’ajoutent aux 36 salariés du site marseillais. Dans les prochaines semaines, une troisième unité de transformation sera installée à Mayotte pour répondre à un programme de logement sur place.

Le site Homeblok de Berre l’Etang (Crédit Gomet’/JFE)

Les bailleurs sociaux en veille active

Avec la dynamique du marché, la clientèle de Homeblok est de plus en plus variée explique Michaël Bruel, le directeur opérationnel. « On fait beaucoup de logements notamment d’urgence quand c’est de la location. Nous sommes plus sur des débouchés dans le tertiaire quand nous faisons de la vente. » Les clients sont des collectivités, des associations, le secteur privé mais peu de particuliers pour le moment. « Les logements que nous proposons peuvent devenir pérennes. Notre objet est bien d’apporter les solutions du modulaire à la construction traditionnelle. » Michaël Bruel observe que les bailleurs sociaux s’intéressent de près à l’activité. « Nous commençons à avoir de plus en plus de demandes. A Marseille Habitat (bailleur public de la ville de Marseille, Ndlr) il y a même des chargés des mission pour étudier la question. » Le chiffre d’affaires annoncé de LVD Energie atteint désormais 3,8 millions d’euros contre 450 000 euros il y a quatre ans.

Un exemple d’utilisation d’un module Homeblok : le pavillon emploi réalisé pour les Terrasses du port (Crédit Homeblok)

Deux faits d’actualité pourraient encore renforcer la demande. Les professionnels prévoient des tensions supplémentaires sur les demandes de logement suite à l’afflux des réfugiés de guerre ukrainiens. Or, le marché est déjà au bord de la pénurie. Autre sujet : la rénovation urbaine. Les investissements nouveaux engagés dans les quartiers, en particulier ceux de Marseille, vont nécessiter des relogements provisoires durant les travaux. Où va-t-on loger les milliers de locataires qui devront patienter avant la livraison de leur appartement rénové ?

« C’est exactement la situation où l’on peut avoir des programmes à vocation transitoire qui ouvrent ensuite sur des opportunités de programmes à plus long terme » analyse Michaël Bruel, qui affiche sa confiance pour la suite : « Nous sommes encore dans une situation de vulgarisation et de démocratisation de notre produit. A partir du moment où les gens testent nos solutions, en général ils n’ont pas de mal à y rester. »

