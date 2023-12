Alors que les rues scintillent de mille feux et que les chants de Noël résonnent dans les magasins, une autre mélodie se joue en coulisse : celle du ballet logistique des livraisons de dernière minute. Oui, 65% des Français (*), dans un élan d’audace ou de procrastination, choisissent de faire leurs achats de Noël dans la semaine précédant le grand jour ! Mais que se passe-t-il dans les coulisses de cette frénésie festive ?

Marc Schillaci (Crédit DR)

Premièrement, il y a cette course effrénée contre la montre, où les consommateurs naviguent entre les sites e-commerce et les boutiques de quartier. Le Père Noël, jadis vieillard jovial et détendu, se transforme en redoutable stratège logistique, jonglant entre les stocks et les délais de livraison express. Puis, il y a ces héros méconnus : les livreurs. Armés de scanners et de chariots, ils bravent le froid et les embouteillages pour apporter à temps ces précieux colis. Les rues deviennent des labyrinthes où chaque minute compte, et où la moindre erreur de livraison peut transformer un joyeux Noël en un épisode de désespoir. En parallèle, les commerçants indépendants se préparent à cette vague tardive. Ils savent que 57% des acheteurs de dernière minute se tourneront vers eux pour des cadeaux uniques et locaux. Ces petits commerces, avec leur charme et leur authenticité, offrent une alternative rafraîchissante à l’uniformité des grandes chaînes. Mais ils ne sont pas à l’abri des défis logistiques, jonglant entre les commandes en ligne et les ventes en magasin.

Enfin, il y a cette magie inexplicable qui opère malgré le chaos. Les sourires échangés, les remerciements murmurés, et ces moments de joie pure lorsque le cadeau parfait est trouvé, puis livré juste à temps. C’est là que le véritable esprit de Noël se révèle, dans l’union des efforts de tous pour apporter un peu de bonheur.

Alors, lorsque vous ouvrirez vos cadeaux cette année, prenez un instant pour penser à cette incroyable machinerie logistique qui a permis à ces présents de se retrouver sous votre sapin. Et peut-être, l’année prochaine, envisagerez vous de commencer vos achats un peu plus tôt ?

Marc Schillaci,

spécialiste du e-commerce, est CEO co-fondateur de Happy Colis

et vice-président de Aix Marseille French Tech, ex-PDG d’Oxatis.



(*) Source : étude Yougov pour Ankorstore