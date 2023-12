Tiphaine Saltini, une provençale au parcours brillant

Originaire de Gréoux-les-bains, Tiphaine a étudié à HEC Paris et a fait un master en sciences cognitives à l’Ecole Normale Supérieure, suivi d’un doctorat en finance comportementale et de séjours dans les universités américaines Harvard et Columbia. Elle a ensuite occupé des postes de consultante et business analyst en banque, avant de fonder en 2016 la société Neuroprofiler, dont elle est CEO, pour appliquer les sciences comportementales aux métiers financiers. Neuroprofiler emploie aujourd’hui 16 personnes, a levé des fonds, et a établi son siège social à Vinon-sur-Verdon et ses bureaux à Aix, Paris, Milan et Barcelone.

Au coeur de la finance durable avec Neuroprofiler

La mission de Neuroprofiler est de créer des solutions d’éducation financière et d’évaluation des préférences de risque, en ligne avec la directive européenne MiFID qui encadre les marchés d’instruments financiers. Elle déploie ses solutions, baptisées RISKprofiler, MiFIDprofiler, RECOprofiler, auprès de banques de détail, banques privées, compagnies d’assurances, gérants d’actifs, family- offices et conseillers en gestion de patrimoine. Elle leur permet de remplir aisément leurs obligations réglementaires, en profilant et formant leurs clients, mais aussi de dynamiser leurs investissements, en mettant de l’intelligence et de la technologie au service de la recommandation de supports d’investissement adaptés et bien compris. Des sondages montrent que 80 % des clients investisseurs attendent une expérience plus fluide et plus personnalisée dans leurs services financiers et estiment manquer d’éducation financière.

C’est pourquoi Neuroprofiler utilise la neuro-éducation et la «gamification», qui permet de rendre ludiques et fluides des tâches qui paraîtraient rébarbatives et peu claires. Avec EDUprofiler, le client «joue» en ligne à se former et affiner son profil, seul ou accompagné de son conseiller, comme s’il apprenait une langue sur une application telle Duolingo (apprentissage qui utilise aussi les sciences comportementales et le jeu).

En contact avec les régulateurs et acteurs européens, Neuroprofiler est bien placée pour constater les attentes, avancées ou freins dans le domaine de la finance durable. 60 % des investisseurs privés disent chercher à avoir un impact dans leurs investissements, pourtant ce pourcentage est loin de se retrouver dans la réalité des portefeuilles. L’entrée en vigueur récente des règlements Taxonomie et SFDR (sur la publication d’informations de durabilité) impose l’évaluation des préférences d’nvestissement durable des particuliers investisseurs, en vue de les promouvoir. Mais la complexité de ces textes rend la tâche difficile et lente pour les distributeurs de produits financiers. C’est pourquoi Neuroprofiler a créé ESGprofiler, qui répond à cette obligation supplémentaire, et a développé une solution d’e-learning portant spécialement sur la finance durable. Essayez !

