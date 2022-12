Le volume de la planète CMA CGM ne cesse de s’accroître en cette fin d’année 2022. L’armateur marseillais, qui a fait de l’espace l’un de ses nouveaux terrains de jeu, investit encore un peu plus dans l’opérateur européen de communication par satellite Eutelsat, dont il est actionnaire depuis l’automne 2021.



Le regard tourné vers les étoiles, le groupe CMA CGM, qui disposait, depuis août dernier, de 5% du capital et des droits de vote de cette société spatiale, double la mise par l’acquisition d’actions nouvelles sur le marché. Il monte cette fois à une altitude de 10,43%, et ne prévoit pas de lever le pied. « CMA CGM pourrait poursuivre ses achats de titres, bien qu’il n’envisage pas de prendre le contrôle (…) d’Eutelsat », renseigne une déclaration d’intention transmise mardi 13 décembre à l’Autorité des marchés financiers (AMF).



CMA CGM ne demandera pas non plus la nomination de membres supplémentaires au conseil d’administration d’Eutelsat. Le transporteur maritime rappelle plutôt sa volonté de « continuer à soutenir » la stratégie de cette société, dont la fusion avec l’opérateur britannique OneWeb, officialisée en novembre dernier, est toujours en cours.

CMA CGM : un nouveau directeur financier va bientôt atterrir à la base



Le directeur financier d’Orange, Ramon Fernandez, va quitter l’opérateur français à la fin du premier trimestre 2023, pour rejoindre le transporteur maritime marseillais CMA CGM, en tant que vice-président exécutif, en charge des finances. Cet ancien conseiller économique de Nicolas Sarkozy (2007-2008), devenu directeur de cabinet de Xavier Bertrand (2008-2009), dirigeait les finances du groupe Orange depuis huit ans. Il prendra ses nouvelles fonctions chez CMA CGM début avril, en remplacement de Michel Sirat – qui conservera toutefois la responsabilité de la stratégie du groupe.



Ramon Fernandez sera en charge du « pilotage financier du groupe et de ses filiales dans toutes ses composantes, notamment la maîtrise des coûts, les financements, ainsi que les relations avec les investisseurs », indique l’armateur dans un communiqué. Fin 2021, il s’était porté candidat à la direction générale d’Orange, au lendemain de la démission de Stéphane Richard, son PDG de l’époque. Finalement, le conseil d’administration de l’opérateur a décidé, début 2022, de confier les rênes du groupe à Christel Heydemann, aux commandes depuis le 4 avril dernier.





Investir dans le spatial pour développer le transport maritime ?

Voilà plusieurs mois que Rodolphe Saadé, le patron de CMA CGM, affiche publiquement son ambition de se tourner vers l’industrie spatiale. « Je souhaiterais qu’au delà des métiers traditionnels du groupe (…) on s’intéresse aussi à ce qui se passe là-haut », confiait-il à la presse le 1er mars dernier, lors de l’inauguration du centre de formation marseillais Tangram. Son groupe travaille déjà avec des grands noms de l’aéronautique, comme le CNES, Thales Alenia Space, sur des projets de logistique orbitale, et Air France KLM dans lequel CMA CGM est entré en force au printemps dernier.



CMA CGM ne s’intéresse pas à la space tech par hasard. Bénéficiant d’une conjoncture post-Covid favorable, l’armateur marseillais souhaite aujourd’hui « identifier, concevoir et développer des solutions innovantes au service du transport maritime et de la logistique, notamment autour de la connectivité qui implique des moyens satellites et spatiaux », expliquait l’armateur en septembre dernier.

