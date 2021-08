Les hôpitaux du département sont à nouveau dépassés par l’épidémie de Covid-19. Depuis le début du mois d’août, le nombre de patients hospitalisés a presque doublé passant de 450 à 844. Et les services de réanimation commencent à déborder. Résultats, l’Agence régionale de santé (ARS) annonce vendredi 20 août les premières évacuations de patients vers une autre région. Quatre malades ont été transportés vers les hôpitaux de Reims. Selon le quotidien régional L’Union, « les quatre patients transférés sont âgés de 50 à 65 ans et leur état est resté stable lors du transfert ».

La région Sud championne du taux d’incidence

Ce premier transfert traduit la dégradation de la crise sanitaire dans la région. Selon le site Covid Tracker, Provence-Alpes Côte d’Azur est le territoire le plus touché de France métropolitaine avec un taux d’incidence de 581 habitants pour 100 000, très loin devant l’Occitanie, deuxième région la plus impactée.



L’ARS, dont le siège à Marseille a été tagué par des manifestants anti-passe sanitaire, rappelle « que la vaccination reste la seule protection efficace contre les formes graves permettant ainsi d’éviter les hospitalisations et les décès ». Selon le rapport de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) du 13 août dernier, 85 % des admissions en soins critiques et 79 % des admissions en hospitalisation conventionnelle sont des personnes non vaccinées. Actuellement, à Marseille à l’AP-HM, 95 % des patients admis en réanimation ne sont pas vaccinés contre le Covid-19.

