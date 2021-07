Alors qu’il avait significativement baissé ces dernières semaines, le taux d’incidence du covid-19 dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur est à nouveau dans le rouge. En effet, en l’espace d’une semaine, il est passé de 51 à 145 cas pour 100 000 habitants, soit presque le triple. C’est dans le département des Alpes-Maritime qu’il est le plus élevé (196 cas pour 100 000 habitants), suivi des Bouches-du-Rhône (171). L’Agence régional de la santé relève que ce constat s’observe en particulier chez les 15-30 ans (400 cas pour 100 000 personnes, contre 207 la semaine précédente).

Un taux d’incidence élevé qui se répercute sur les hospitalisations, en hausse significative pour la première fois depuis plusieurs semaines : 185 personnes sont hospitalisées pour cause de covid-19 dans la région (+57 en une semaine). Le nombre de personnes en réanimation reste stable, avec toujours 99 personnes en soins intensifs.

« L’analyse de ces indicateurs montre une propagation rapide et diffuse du virus, en particulier dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var », conclut l’ARS. Dans ce dernier département, le port du masque reste d’ailleurs obligatoire dans 58 communes ce vendredi 23 juillet (dont Fréjus, Saint-Raphaël, Hyères, Saint-Tropez).

Covid-19 : Flambée du variant delta dans les eaux usées de Marseille

Les marins pompiers de Marseille examinent attentivement les eaux usées de Marseille, qui permettent de prévoir à l’avance la situation épidémique des jours à venir. Or, ces derniers jours, ils constatent une augmentation forte du covid-19 dans ces eaux usées, plus spécifiquement de la mutation L452R du variant delta. Les arrondissements les plus touchés de Marseille sont les 5e, 6e, 7e et 8e arrondissements.

[Covid eaux usées] le variant D s’est très vite installé dans notre territoire en l’espace de trois semaines. Les @MarinsPompiers et la @marseille vous recommande la prudence et les gestes barrières avec @ARSPaca et @Prefet13 pic.twitter.com/63iVCV4HCn — Marins-Pompiers de Marseille (@MarinsPompiers) July 22, 2021

Dans ce contexte, la première adjointe à la mairie de Marseille Michèle Rubirola a signé ce vendredi 23 juillet avec le docteur Didier Leschi une convention en faveur du rattrapage vaccinal, qui doit permettre aux migrants adultes d’accéder aux vaccins. A propos de l’évolution de la situation à Marseille, elle déclare : « Le variant delta augmente dans les eaux usées. Oui, il monte à #Marseille. On risque de connaître un nombre de contaminations beaucoup plus important dans les prochains jours. »

[Direct] Michèle Rubirola et Didier Leschi signent ensemble la convention en faveur du rattrapage vaccinal 💉 Cette initiative de la Ville de Marseille, unique en France, permet aux personnes migrantes adultes d’accéder gratuitement aux vaccins du calendrier français ⚕️🇫🇷 pic.twitter.com/YbMtBdnpTl — Gomet’ (@Gometmedia) July 23, 2021

La reprise épidémique, qui a fait entrer la France dans la 4e vague du covid-19, est d’ailleurs un des arguments invoqués par la gouvernement pour défendre l’instauration du pass sanitaire, en vigueur depuis ce mercredi 21 juillet dans les lieux de loisirs, et généralisés dans les bars, restaurants ou encore les transports à compter d’août.

