Interrogé mardi 27 juillet en marge de sa visite dans les exploitations agricoles du Pays d’Aix dans le cadre du plan France Relance mardi 27 juillet, le sous-préfet à la relance Benoît Mournet a confirmé à Gomet’ un possible retour du masque, mais aussi du couvre-feu à minuit si le nombre de cas de covid-19 continue d’augmenter dans les hôpitaux.

Une confidence qui vient confirmer une information de La Provence diffusée lundi 26 juillet selon laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône et de la région Christophe Mirmand envisage de réinstaurer le port du masque en extérieur dans les lieux les plus fréquentés et recevant du public du département (marchés, brocantes etc.), mais aussi sur les plages. Le préfet attendrait la promulgation de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, votée ce lundi 26 juillet au Parlement. Le port du masque en extérieur avait commencé à être levé début juin, dans les parcs et en bord de mer.

Le Var et les Alpes-Maritimes déjà concernés

Les Bouches-du-Rhône rejoindraient alors le Var, où le masque est à nouveau obligatoire dans 58 communes depuis deux semaines, mais aussi les Alpes-Maritimes, où le port du masque a été réinstauré et renforcé ce dimanche 25 juillet, jusqu’au 16 août.

Covid-19 : Les Bouches-du-Rhône dans le rouge

Il faut dire que les chiffres de l’épidémie dans le département et plus largement dans toute la région sont assez alarmants, avec un taux d’incidence qui a triplé en l’espace d’une semaine. Il est actuellement à 397 cas pour 100 000 habitants dans les Bouches-du-Rhône (contre 179 dans toute la France), selon Covid Tracker. Vendredi 23 juillet, la première adjointe à la mairie Michèle Rubirola mettait déjà en garde les Marseillais au micro de Gomet’ : « Le variant Delta augmente dans les eaux usées. Oui, il monte à Marseille. On risque de connaître un nombre de contaminations beaucoup plus important dans les prochains jours ».

