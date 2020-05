Share on Facebook

Le déconfinement sonne la reprise des chantiers d’urbanisme. Avec l’assouplissement des mesures sanitaires liées au coronavirus, le chantier de construction du tunnel Schloesing, qui offrira une liaison routière souterraine entre le boulevard Schloesing (10e arrondissement) et le tunnel Prado-Carénage, a pu reprendre ce lundi 18 mai.

A cette occasion, les riverains de l’avenue Jules Cantini (6e arrondissement) ont eu la mauvaise surprise de voir toute une rangée d’arbres coupée nette à l’intérieur du parc du 26e centenaire, derrière les grilles qui le sépare de la rue. Une coupe qui a suscité l’émoi de certains internautes sur les réseaux sociaux, photos à l’appui.

Une partie du parc a été fermée pour accueillir le chantier (crédit : AD)

Contacté par Gomet’, Yves Moraine, maire des 6e et 8e arrondissements, dit : « selon les premières informations que j’ai pu obtenir, les arbres seront replantés à l’identique ». Une information confirmée par le service communication de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SNTPC), qui affirme que « les arbres, à l’issue du chantier seront replantés et le site remis en état et revégétalisé ». Pour cela, il faudra attendre « 36 mois » selon l’entreprise, le temps que le chantier soit mené à son terme. Le bordereau de la Ville de Marseille apposé sur les lieux indique qu’il sera réalisé à cet endroit une « pose de palissade dans le cadre de travaux de la bretelle Schloesing ».

Les riverains devront donc se montrer patients avant de pouvoir profiter de nouveau du parc dans son intégralité, dans une partie de la ville très pauvre en espaces verts. Le tunnel Schloesing devrait être mis en service en 2023, pour un coût total de 98 millions d’euros. Sa réalisation permettra notamment le démantèlement de la passerelle routière du boulevard Rabatau (10e arrondissement), et devrait ouvrir la voie au passage du tramway.

