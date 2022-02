Share on Facebook

À l'occasion des vœux à la presse jeudi 27 janvier, la présidente de la fédération du bâtiment et des travaux publics des Bouches-du-Rhône (FBTP 13), Isabelle Lonchampt partage son inquiétude à propos du marché du logement : « On manque cruellement de permis de construire pour des logements neufs », alerte-t-elle. Et la dirigeante d'interpeller directement les maires…