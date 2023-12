Lors de sa dernière assemblée plénière du vendredi 15 décembre dernier, la Région Sud a approuvé son budget initial pour les services publics en 2024. Ce budget enregistre une hausse de 13,4 % par rapport à l’année précédente, totalisant ainsi une somme dépassant les 3,2 milliards d’euros. Pour l’année à venir, cette enveloppe budgétaire est répartie dans divers secteurs pour développer le territoire. Les principaux domaines concernés incluent les transports, l’éducation, la culture, l’économie, le développement durable, l’aménagement du territoire et la coopération internationale.

Les transports, la mobilité et les grands équipements bénéficieront d’un budget de 1,07 milliard d’euros. L’aménagement du territoire et le développement durable recevront une allocation de 209 millions d’euros. L’économie, la formation et la santé seront soutenues par un budget de 440 millions d’euros. Les lycées bénéficieront d’une enveloppe budgétaire de 292 millions d’euros. Les arts et la culture seront dotés d’un budget de 67 millions d’euros. La jeunesse et les sports disposeront de 24,5 millions d’euros. L’Europe et la coopération méditerranéenne recevront 237 millions d’euros. La Délégation connaissance planification transversalité aura un budget de 2,8 millions d’euros. Enfin, la Direction des sécurités bénéficiera d’une enveloppe budgétaire de 16,8 millions d’euros.

+13,4% par rapport à 2023

L’accroissement des dépenses pour l’année à venir cible spécifiquement certains secteurs clés : les investissements dans les transports ferroviaires augmentent de 161,2 millions d’euros, ceux dédiés aux lycées progressent de 28,8 millions d’euros, l’aménagement du territoire bénéficie d’une hausse de 18 millions d’euros, la culture voit son budget augmenter de 4 millions d’euros, et les ressources allouées aux moyens généraux des collectivités augmentent de 1,3 million d’euros. Ces investissements sont conçus pour consolider et promouvoir des secteurs vitaux pour le progrès global et l’épanouissement de la région Sud.

« Parce qu’ici, nous avons tout : le soleil, la neige, la mer, la montagne, le travail et les universités, les villes et les villages, les industries et les PME, les pôles hospitaliers et de recherche, les hommes et les femmes, rien ne manque. C’est pourquoi, nous déployons tous les moyens nécessaires pour soutenir notre économie et accompagner les habitants du territoire » s’est exprimé Renaud Muselier, le président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et président délégué de Régions de France.

