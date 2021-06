Le 1er mars dernier, le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé le lancement de « 1 jeune 1 mentor », service de mentorat en ligne qui vient renforcer le dispositif déjà existant « 1 jeune 1 solution ». Le 25 mai, le ministre de l’Education nationale et des sports Jean-Michel Blanquer et la ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion, Elisabeth Borne, se sont rendus dans les locaux de l’incubateur Philantro’lab, espace de coworking parisien dédié à la philanthropie et aux associations, afin de présider le premier comité mentorat et officiellement lancé ce nouveau service de mentorat en ligne, accessible via le site 1jeune1solution.gouv.fr.

Priorité absolue à la jeunesse!



Le mentorat, pour accompagner avec bienveillance vers la réussite.

«1 jeune, 1 mentor», volet du plan #1jeune1solution accompagnera 100000 jeunes en 2021.

➜ Avec @Elisabeth_Borne et @sarahelhairy 1er Comité Mentorat : 22 associations soutenues. pic.twitter.com/eOi30Rj2wx — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) May 25, 2021

L’objectif de ce service de mentorat est d’accélérer l’accompagnement de jeunes de 13 à 25 ans grâce à des professionnels volontaires. Concrètement, il s’agit de mettre en relation ces jeunes avec les volontaires, pour que ces derniers puissent leur fournir des conseils, partager leurs expériences ou encore des contacts afin de les aider à bâtir un projet professionnel. Pour 2021, le gouvernement vise l’accompagnement de 100 000 jeunes, puis 200 000 en 2022. Les associations volontaires pour mentorer ces jeunes ont été dévoilées par Jean-Michel Blanquer et Elisabeth Borne à l’occasion du premier comité de mentorat. Elles disposeront d’un soutien financier de l’Etat et seront labellisées pour participer à ce développement. Près de 30 millions d’euros supplémentaires seront déployés en 2021 pour accompagner les associations qui œuvrent dans le domaine du mentorat.

Les association lauréates et labellisées pour participer au service « 1 jeune 1 mentor »



– Afev – Socrate

– Anaf

– ARPEJEH

– Article 1

– Capital filles

– Chemins d’avenir

– Collectif Powa

– C Possible

– Duo for a job

– Ecti-EGEE-OTECI-AgirAbdc

Lancé en 2020 dans le cadre du Plan de relance, le dispositif « 1 jeune 1 solution » avait déjà pour objectif d’aider les jeunes dans leur recherche d’emploi par la mise en relation avec des employeurs, des formations, ou encore des aides financières pour les jeunes en difficulté. Avec « 1 jeune 1 mentor », le gouvernement renforce sa palette de moyens mis à disposition des jeunes pour les aiguiller dans leur insertion professionnelle.

Lien utile :



