Provence Angels se classe dans le top 5 des antennes les plus actives du réseau France Angels. Alors qu’ils soufflent leur quinze bougies, les Provence Angels – anciennement Provence Business Angels – ont fait le bilan de ces années d’activité, jeudi 9 février. Fondée en 2007, l’association compte à ce jour 85 membres.

Les « angels » entament à présent un nouveau chapitre, avec à leur tête l’entrepreneur Christophe Baralotto, qui remplace Charles Richardson. Cette nouvelle gouvernance se fera toutefois dans la continuité de la précédente, afin de toujours inciter l’investissement dans les entreprises. « Une activité risquée » reconnaît le nouveau président de Provence Angels, qui a notamment co-fondé l’entreprise pharmaceutique Provepharm, ou encore la société MailInBlack.

18 millions d’euros investis par les Provence Angels

Membre actif de l’association depuis 2018, Christophe Baralotto a investi dans de nombreuses entreprises locales, soit à travers son fonds d’investissement Jump Venture (créé avec Michel Feraud, le co-fondateur et dirigeant de Provepharm) soit à titre personnel comme en 2019 dans Gomet’ media, en love money. L’un des objectifs de son mandat sera de mettre en avant « le rôle militant des investisseurs » qui interviennent à un moment risqué du cycle de vie des entreprises. « Nous ne sommes pas là uniquement pour faire de l’argent. Nous finançons des projets dans lesquels nous croyons, en phase d’amorçage » La rentabilité, elle, vient d’ailleurs en moyenne sept ans après l’investissement, indique Charles Richardson. « Ce qui nous anime, c’est de participer à l’aventure entrepreneuriale », ajoute-t-il.

Les Provence Angels investissent à 60% dans des entreprises de la Région Sud : en effet, bien que localisé dans le Sud, ils ont la possibilité d’investir dans des entreprises sur le territoire national. Au total, sur quinze ans, 18 millions d’euros ont été investis par les Provence Angels, pour 60 millions levés par les entreprises accompagnées.

De Monshowroom, à Wilout en passant par Dual Sun et K-Motors

En quinze ans, les Provence Angels se félicitent de quelques succès entrepreneuriaux qui ont bénéficié de leur accompagnement, à l’instar de Monshowroom (Carnoux-en-Provence), reprise par Sarenza (groupe Casino) en 2018, et de Dual Sun (Marseille),qui vole aujourd’hui de leurs propres ailes.

Comment séduire les “angels” pour qu’ils investissent dans votre business ? Il faut d’abord pitcher, et démontrer sa motivation, mais aussi sa capacité à rebondir en cas de difficulté. Ce sont ces caractéristiques qui ont permis à de jeunes pépites comme Willout et K-Motors de bénéficier de l’accompagnement des angels. Les dirigeants des deux entreprises étaient présents ce 9 février pour témoigner de leur expérience en tant qu’entreprises accompagnées.

« A 21 ans, lorsque nous avons lancé notre projet, nous n’étions pas encore des chefs d’entreprise. L’accompagnement de Provence Angels nous a permis de garder la volonté d’innover et nous imposer sur le marché, mais aussi de devenir des chefs d’entreprise en apprenant la gestion financière, les ressources humaines … » se souvient Antoine Agnetti, co-fondateur avec Raphaël Coulmeau de Wilout, entreprise qui propose des solutions de paiement et de billetterie dématérialisées sur de grands événements (par exemple le Delta Festival), et dont le siège est situé à Cagnes-sur-mer. Wilout réalise un joli chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros pour l’année 2022 et prévoit de doubler ce chiffre d’affaires l’an prochain.

