Une figure emblématique de Marseille a disparu dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 février. Michel Montana, cadre emblématique du journal communiste La Marseillaise et fondateur du célèbre Mondial de pétanque est décédé à l’âge de 92 ans.

Michel Montana, l’homme aux milles vies

Marseille perd l’un de ses plus grands représentants. Michel Montana est un homme aux multiples facettes qui laisse derrière lui une carrière des plus atypiques. Il a été chanteur de music hall, vendeur de journaux avant de prendre la direction commerciale du quotidien La Marseillaise pendant plusieurs décennies.

Mais son plus haut fait d’armes reste bien entendu la création il y a cinquante ans du plus grand tournoi de pétanque du monde. Michel Montana était la voix et le visage de la marseillaise à Pétanque qui réunit chaque année des amateurs et des professionnels du monde entier. Aujourd’hui, le Mondial accueille près de 15 000 joueurs issus de 30 pays différents et attire plus de 160 000 spectateurs.

Une pluie d’hommages chez les politiques et le monde économique

Sa disparition provoque une foule de réaction chez les Marseillais à commencer par le maire Benoît Payan : « Cet homme aux mille et une vies a marqué l’Histoire de Marseille, comme Marseille aura marqué la sienne (…) Cet homme de conviction, fidèle à ses idées humanistes, a été un formidable ambassadeur de notre ville », écrit l’édile dans un communiqué. De son côté, la présidente du Département et de la Métropole, Martine Vassal, salue son engagement pour le rayonnement du territoire : « Il a su révolutionner le monde bouliste en donnant à la Marseillaise une envergure mondial et en fédérant au-delà des générations ». Le Président de Région Renaud Muselier y va lui aussi de son hommage sur les réseaux sociaux : « Michel Montana, c’était Marseille, c’était le Sud. De cet homme aux milles vies, de la résistance à l’ultime reconnaissance, je garderai à jamais notre amitié si précieuse », déclare-t-il. L’adjoint à la culture de la Ville de Marseille, le communiste Jean-Marc Coppola souligne quant à lui « son caractère, son entregent, ont permis des rassemblements de personnalités diverses du monde du show-biz, du journalisme, de la politique, de l’économie, au cours d’éditions mémorables du Mondial. Il a ainsi fait rayonner la pétanque à l’échelle internationale tout comme il a accompagné l’évolution et l’ouverture du journal la Marseillaise, ce journal de la transformation sociale ». Un autre communiste, le sénateur Jérémy Bacchi pleure également la disparition d’ « un homme que l’on croyait éternel ».

Michel Montana, c’était #Marseille, c’était le #Sud ! De cet homme aux mille vies, de la Résistance jusqu’à l’ultime reconnaissance, je garderai à jamais notre amitié si précieuse.



La #RegionSud lui rend hommage que je vous invite à retrouver ici ⬇️https://t.co/Ul4oJud8Xw pic.twitter.com/IsaCkQcnAR — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) February 15, 2022

Le monde économique, à travers la voix du président de la chambre de commerce et d’industrie Jean-Luc Chauvin salue également le parcours hors-norme de Michel Montana : « un homme modeste et flamboyant à la fois, un homme aux vies multiples, profondément ancré dans Marseille dont il a porté les couleurs tout au long de sa vie. Capable de mobiliser toutes les forces de vives de notre territoire, il a su faire rayonner Marseille et la Provence en faisant du Mondial La Marseillaise à pétanque un événement sportif et international de premier plan, un événement à son image, populaire et festif ».

Liens utiles :



> Mondial à Pétanque : ça va bouchonner sur la planète boule…

> Mondial La Marseillaise à pétanque : tout Marseille s’y pointe !