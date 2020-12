Banquier d’affaires, énarque et inspecteur des finances, le Marseillais Jean-Marc Forneri, président du conseil de surveillance du Grand port maritime de Marseille depuis 2014, est décédé brutalement lundi 29 novembre à l’âge de 61 ans.



Né à Marseille, sa carrière l’a rapidement amené à quitter sa ville de naissance. Après des études de droit à Aix, il rejoint Sciences Po Paris, puis l’Ena et le prestigieux corps de l’Inspection des finances. Il débute sa carrière en 1984 au cabinet d’Edouard Balladur, alors ministre des Finances, mais rapidement il rejoint le secteur privé. Homme d’actions,

(crédit JYD/Gomet’)

En 1988, en tant qu’administrateur directeur général, il rejoint Skis Rossignol, alors en difficulté, et en fait le n°1 mondial du ski. Puis ce sera le début le début de sa brillante carrière dans la banque d’affaires. En 1994, il devient associé gérant de Worms et Cie en charge de la banque d’investissement. Jean-Marc Forneri devient en 1996 président de Crédit Suisse First Boston France et vice président de Crédit Suisse Europe en 1996.

Fusions-acquisitions, capital développement : dans les plus grands deals

Il est impliqué dans les plus gros deal de l’époque et conseille ainsi des transactions majeures de fusions et acquisitions nationales et internationales pour des clients tels que Clarins, Groupe Caisse d’Epargne, EDF, Eurazeo, Fininfo, France Telecom-Orange, Galeries Lafayette, Marinopoulos Group, KKR, Onet, Total, Vivendi Universal, Wendel et le Fonds stratégique d’investissement (FSI). En 2011, il conseille le FSI dans sa participation à l’augmentation de capital de NGE.

Jean-Marc Forneri au second plan lors de la visite, en décembre 2019, du couple Macron au Louvre pour l’exposition-hommage à Pierre Soulages (Crédit DR)

En 2004, Jean-Marc Forneri fonde avec Luc Demarre et Olivier Dardel, Bucéphale Finance, une société indépendante de conseil en fusions acquisitions. Bucéphale Finance compte parmi ses clients des grands groupes industriels ou de services, des fonds d’investissement, des institutions financières et des « Family Offices ». Au tournant des années 2010, Bucéphale Finance intervient notamment comme conseiller exclusif d’Eurazeo dans l’acquisition de Foncia et conseille le groupe Lagardère dans le processus d’IPO de Canal +. Plus récemment, il conseille la biotech marseillaise Provepharm dans ses opérations en capital en 2018 et 2019 (levée de fonds de quelque 42 millions d’euros).

Grand amateur d’art, il était proche de Pierre Soulages. Bucéphale (du nom du cheval indomptable d’Alexandre le Grand) fut le mécène exclusif de l’exposition-hommage que le Louvre a consacré au peintre au premier trimestre 2020 (photo ci-contre lors de la visite d’Emmanuel Macron). Il était passionné par l’art des steppes dont il collectionnait les bronze. C’est à Marseille au contact de son père médecin et collectionneur lui-même d’antiquités classiques qu’il avait pris goût aux belles choses.