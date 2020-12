Pour faire face à la grève des salariés de l’entreprise Derichebourg-Polyceo, la Métropole Aix-Marseille-Provence en charge des déchets de la ville, a placé des bennes temporaires dans les 2e, 15e et 16e arrondissements de Marseille. La situation est urgente puisque « plus de 900 tonnes de déchets n’ont pu être collectées » selon les chiffres de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône diffusés le 28 décembre.

Dans les quartiers Nord de Marseille on fête Noel avec les rats ! Les Marseillais subissent une double crise sanitaire à cause dune grève. J’ai demandé à la pdte de la @AMPMetropole la mise en place d’un service minimum en attendant que les négociations aboutissent. Joyeux Noël ! pic.twitter.com/QeihmY50ll — Saïd Ahamada (@saidahamada) December 25, 2020

Cinq premières bennes installées

3 sont installées dans le 2e arrondissement (Place Henri Verneuil, Place Sadi Carnot et Boulevard des Dames place du Terras)

1 dans le 15e à l’angle de l’Avenue de Saint-Louis et le Chatelier

1 dans le 16e soit place des abattoir

Les sept prochaines sur la liste

2 dans le 2e (rue Mirès – Dunkerque et Place de la Joliette – rue des Docks)

2 dans le 15e (Entre le Chemin des Bourelly et Chemin Bigotte à Kalliste et Place Canovas, Avenue de Saint-Antoine)

3 dans le 16e (Place de l’Église, Saint-André / Plage de l’Estaque, face au boulevard Roger Chieusse et Angle Chemin de Saint-Henri / Gaston Castel)

Retour sur la grève des éboueurs

Depuis le 17 décembre 2020, les déchets débordent de nouveau dans les rue des 2e, 15e et 16e arrondissements de la ville frappée par la grève des 220 salariés de l’entreprise Derichebourg-Polyceo. Les grévistes exigent le départ du directeur et de son adjoint qu’ils accusent de harcèlement et management par la peur. Pour Lionel Martini, délégué syndical FO : « Les effectifs ont été réduits, il y a eu beaucoup de départs non remplacés, un climat délétère ». En réponse à ces critiques, les dirigeants marseillais réfutent les propos des salariés en leur jetant la pierre. Selon eux ils effectuent « en moyenne seulement 53% du temps de travail officiel » selon l’AFP.



Depuis jeudi 23 décembre, les grévistes bloquent les centres de déchets et de tri de Marseille. Plutôt terrain neutre au début du mouvement, la Métropole est intervenue pour demander la réquisition de la société Derichebourg : « La Métropole a saisi le préfet des Bouches-du-Rhône afin de réquisitionner l’entreprise qui manque à ses obligations contractuelles » selon un communiqué. Le bras de fer entre la direction et les salariés n’est pas terminée puisque chacun campe encore sur ses positions.

La colère de Benoît Payan

Selon le maire de Marseille, la situation est « intolérable » pour « près de 120 000 habitants Marseillais qui subissent l’absence totale de ramassage des déchets » annonce-t-il dans un communiqué de la Ville le 29 décembre. Selon lui, la Métropole doit prendre ses responsabilités au plus vite en tant que « seule compétente sur la propreté et le ramassage des déchets ». Il s’indigne notamment de la dangerosité de la situation qui a provoqué « plus d’une dizaine de feux de poubelles » éteints par les Marins-Pompiers de la ville ces derniers jours. L’élu invite les parties prenantes à trouver un terrain d’entente et à « se mobiliser pour renouer le dialogue et rétablir un climat social apaisé ».

