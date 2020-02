Maurice Genoyer est décédé à Crans-Montana le 13 février dernier à l’âge de 87 ans. Grand industriel de notre région, il était originaire du quartier de la Belle de Mai à Marseille et avait commencé sa vie professionnelle dans la marine marchande.

Audacieux, entreprenant, il avait repéré que l’industrie pétrolière était porteuse et qu’elle serait pour la deuxième moitié du XXe siècle la locomotive d’activités créatrices de valeur. Il avait créé la Phocéenne de métallurgie qui s’était spécialisée dans la fourniture d’équipements de tuyauterie à fourniture d’équipements de tuyauterie à destination des industries de l’Oil & Gas et du transport de fluides.

Le groupe avait grandi fortement en mettant le cap sur l’international et en saisissant les opportunités de croissance externe. Homme de passion, Maurice Genoyer était attiré par la presse et la politique, du PSU à Bernard Tapie, de Gaston Defferre à Raymond Barre. Homme libre et clivant il était peu apprécié de l’institutionnel phocéen et il a tracé sa route en homme libre. Durement secoué par des accidents de la vie, des décès dans sa famille, il sut rebondir et garder le cap du développement et de l’investissement. Il fut le fondateur de l’Association humanitaire Enfants du Monde et il dota de ses deniers la Fondation Maurice & Ute Genoyer.

En 1998, avec un jury de journaliste nous l’avions nommé Homme de l’année pour le Nouvel économiste.

Sa famille annonce que la cérémonie religieuse aura lieu samedi 22 février 2020, à 12 heures en l’église Saint-Jean de Malte, 24 rue d’Italie à Aix-en-Provence. Ses cendres seront déposées dans le tombeau familial de Luynes. Un choix symbolique puisque Maurice Genoyer a fait don de la toile « Le Christ en croix » de Delacroix à l’église aixoise en 1998.

Le Groupe Genoyer cédé à la fin des années 90 est toujours présent à Vitrolles, leader dans son secteur, avec 27 filiales en France et à l’étranger.