« Nous avons beaucoup de chance de vivre sur un territoire de 2600 ans d’histoire » : ainsi parle Martine Vassal, candidate LR à la Mairie de Marseille, au sortir d’une visite au Musée d’histoire de la ville de Marseille réalisée dans l’après-midi du jeudi 20 février. « Toutes les entrées ont été payées » précisera plus tard l’équipe de la candidate, dans un souci de préserver cette dernière de tout « mélange des genres ». Tout en plaçant « l’identité provençale » au cœur de son projet culturel, elle a détaillé ses 12 grandes propositions en la matière.

« La culture n’est pas une compétence obligatoire, mais elle est indispensable »

Martine Vassal en est persuadée : « Marseille possède un tissu culturel extrêmement riche », elle est un « lieu d’accueil de personnes d’origines diverses, qui fait la richesse du territoire ». Saluant la réalisation du Mucem, « vaisseau amiral de la culture à Marseille », elle voit dans la culture une possibilité de « faire vivre les quartiers, créer un maillage du territoire ». Elle exprime notamment le besoin de « remettre en avant cette identité culturelle », notamment via des « événements phares ».

Une identité au sein de laquelle elle fait figurer l’élément provençal en bonne place. « L’identité provençale transcende la totalité du territoire métropolitain » dit-elle, « ce sont nos racines ». Une identité qu’elle rêve de faire rayonner par l’installation d’un Puy du Fou provençal, sur le site du château de La Barben, dont a appris il y a quelques jours le rachat par l’entrepreneur Vianney d’Alençon. « Il y a des investisseurs privés prêts à mettre de l’argent » précise-t-elle, dans une volonté affichée de mettre à contribution le secteur privé.

Des « axes de progression » en matière culturelle

Lorsqu’on lui demande si Marseille a un certain retard en matière de culture en comparaison de villes comme Arles ou Aix, Martine Vassal répond : « je ne pense pas ». Elle pointe une « richesse culturelle fantastique », non sans reconnaître des « axes de progression », notamment sur l’art contemporain et le philarmonique. Quant aux bibliothèques, elle estime que « le réseau existe. Il y a plus urgence à refondre les horaires d’ouverture », sans évoquer la construction de nouvelles infrastructures en la matière.

Et si Marseille possède des lacunes en matière culturelle, l’explication est simple pour la candidate LR : « les médias mettent plus en avant les kalachnikovs que la culture du territoire » lâche-t-elle, tout en niant le fait que Jean-Claude Gaudin ait pu se désintéresser de l’action culturelle de la Ville. « Le monde de la culture nous dit qu’il les a laissés faire ce qu’ils voulaient » expose Martine Vassal. Quant à la possibilité que certains publics des quartiers Nord puissent être éloignés des infrastructures culturelles concentrées dans le centre et au sud de la ville, elle répond par l’instauration de « navettes » par bus.

12 grandes propositions, pas de chiffrage ni de calendrier

« 113 millions d’euros de fonctionnement, 30 millions en investissement » : c’est le budget annuel actuel de la Ville de Marseille pour la culture selon Martine Vassal. Un budget qu’elle ne souhaite ni augmenter ni baisser. Toutefois, pas question de donner un chiffrage global des 12 grands projets avancés, ni un calendrier précis de réalisation. « Sur six ans, on peut engager énormément de choses » dit-elle avec l’intention de faire de la culture un vecteur « d’attractivité pour Marseille ».

Repères

12 grands projets culturels de Martine Vassal :



> Créer un Puy-du-Fou provençal sur le territoire métropolitain

> Créer un « équipement culturel emblématique » dans les quartiers périphériques, de type « Shakespeare globe »

> Créer un océanarium en immersion naturelle sur le site du quai de la Lave

> Créer une Cité du cinéma

> Installer un conseil de la culture

> Créer une scène de plein air dédiée aux festivals

> Créer une scène et un centre de formation dédiés aux cultures urbaines

> Lancer un festival international des arts de la rue et du cirque contemporain

> Doter la ville d’une salle philarmonique

> Miser sur l’art contemporain

> Elargir les horaires d’ouverture des médiathèques

> Créer une Cité des sciences, du savoir et de la nature

