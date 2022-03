Share on Facebook

François de Canson quitte à son tour Les Républicains Et un de plus. Le vice-président de la Région Sud et maire de La-Londe-les-Maures (83), François de Canson, quitte Les Républicains après 40 ans de service. « Les instances nationales ont eu, par deux fois, une attitude de défiance », se justifie l'élu qui « reste viscéralement de droite ».…