[Contribution citoyenne] Quel avenir pour la rue d’Aubagne ?

L’association Destination Famille, en concertation avec la Ville de Marseille, organise deux sessions de contribution citoyenne afin que les habitants, commerçants, associations puissent porter leurs revendications concernant le futur du haut de la rue d’Aubagne.

La première aura lieu ce samedi 12 mars au 6-8 rue Sénac de Meilhan de 13h30 à 18h, la seconde le dimanche 27 mars.

La mairie souhaite tout d’abord partager ses informations aux habitants afin de garantir la transparence et réfléchir à des propositions réalisables et concrètes. À la suite de ces deux rendez-vous, une cartographie d’usages et d’attentes sera élaborée, tandis que la mairie indique vouloir un « dialogue au long cours » sur plusieurs années.

Samedi 12 mars – de 13h30 à 18h

6-8 rue Sénac de Meilhan

13001 Marseille

Inscriptions ici

[Formation] Salon des Masters

L’université d’Aix Marseille Provence organise ce samedi son treizième salon des masters à destination des étudiants en bac+3 ou bac+4. L’occasion de recueillir des informations sur les 100 mentions et 300 parcours-types que propose l’université dans tant de domaines que les arts, les lettres, langues, sciences humaines et sociales, économie et gestion, santé, sciences et technologies, métiers de l’enseignement. À 10h30 et 15h se tiendront avec pour thème : « Comment booster sa candidature en master ? »

À 14h30, le président d’Aix Marseille Université sera en visite officielle sur le salon.

[Salon] De l’art au Parc Chanot

Le Salon International de l’Art, qui se veut être une plateforme d’échanges, de rencontres, de partage et d’achats entre les professionnels, exposants, amateurs d’art et néophytes, investit du 11 au 14 mars les halles du parc Chanot. L’événement, qui accueilli plus de 16 000 visiteurs en 2019, affiche plus de 170 artistes présents de France et de l’étranger pour 62 exposants. Cette année, les soirées du vendredi et du samedi se prolongeront jusqu’à 22 heures.

Salon international de l’art

Parc Chanot

114 rond-point du Prado

13008 Marseille

[Climat] Look up !

Suite à la publication du dernier rapport du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) publié lundi 28 février, qui n’a d’ailleurs pas reçu l’accueil médiatique escompté et peu présent dans le débat public pour les présidentielles, de nombreux collectifs (à l’image d’Alternatiba, Extinction Rebellion, Greenpeace, Les amis de la terre, l’ANV-COP21 Bouches-du-Rhône, La Roue Marseillaise et biens d’autres) organise un rassemblement sous l’ombrière du vieux-port de Marseille. En écho au film « Don’t look up » sorti en décembre, qui se veut une mise en abyme d’une catastrophe planétaire annoncée et à laquelle personne ne veut croire, la manifestation « Look up » souhaite inviter les responsables politiques, leaders d’opinions à « lever les yeux » afin de mettre les enjeux du dérèglement climatique au centre de l’espace public et inciter les pouvoirs publics à s’en emparer.

> Détails

Samedi 12 mars – 14 heures

Ombrière du Vieux-Port de Marseille

[Exposition] Le temps des secrets…

De ceux de Marcel Pagnol ou du film, adapté du livre, de Christophe Barratier sorti en 2021. En effet, l’exposition Oh Marcel ! Le temps des secrets montre le processus du fabrication du film, adapté du livre autobiographique de Marcel Pagnol, paru en 1960. Dans ce romain, Marcel Pagnol livre son histoire, au temps des prémisces de l’adolescence et raconte ses premières amours.

L’exposition nous fait plonger, tant dans l’intimité de l’écrivain et cinéaste autour de ses insouciances et premières expériences, que dans les métiers du cinéma autour de la mise en images de ce territoire emblématique du sud et de l’époque.

Une manière de joindre la (re)découverte du récit autobiographique de Pagnol tout en suivant le travail du réalisateur et de son équipe.

> Détails

Friche La Belle de Mai

41 rue Jobin

13003 Marseille

[Bon plan balade] Calanque de Sugiton

Calanque de Sugtion. Crédit : ML / Gomet’

Au départ du parking du campus de Luminy, les nombreux chemins permettent de rejoindre les calanque de Sormiou, de Sugiton ou encore la calanque de Morgiou. Une agréable balade qui vous mènera peut-être jusqu’au belvédère de Sugiton, offrant une vue panoramique sur le massif des Calanques, du bout de Marseillveyre jusqu’au somptueux Cap Canaille à Cassis – si le temps vous sourit.

Et aussi :

> [Documentaire] Deux journées avec Alice Diop à Marseille