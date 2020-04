Share on Facebook

De nombreux étudiants sont en grande difficulté depuis le début du confinement : au stress de l’attente des examens s’ajoute l’isolement et la précarité. Pour répondre à cette détresse, l’Unef, l’un des principaux syndicats étudiants, propose une distribution de 800 paniers repas gratuits, en partenariat avec le Crous d’Aix-Marseille Université et Aix-Marseille Université. La distribution se fait sur les campus de Schuman à Aix-en-Provence, et Saint-Charles à Marseille, chaque vendredi.

Pour récupérer un panier, il suffit de réserver chaque semaine via un formulaire sur le site du l’Unef au plus tard le mardi matin, pour récupérer le panier sur le point de retrait le vendredi.

A noter que la livraison de ces paniers repas, délivrés par le Crous et Aix Marseille Université, est possible pour les étudiants malades ou en situation de handicap. Mais les paniers repas peuvent également être livrés pour tous sur Aix-en-Provence par le biais de la plateforme des initiatives solidaire – Pays d’Aix. Seule formalité exigée : présenter sa carte étudiante ou un certificat de scolarité pour l’année en cours au moment de récupérer le panier.

Autre possibilité, ouverte à tous : celle de faire un don de denrées alimentaires ou de produits d’hygiène en écrivant à l’adresse suivante : panier.repas@unef-aix-marseille.fr. Les dons financiers sont également acceptés sur la page HelloAsso de l’Unef.

