Ce mardi 28 novembre, France Télévisions s’associe à France nature environnement pour une soirée de sensibilisation face au défi climatique. En 2022, la mobilisation du public lors de l’émission « Aux Arbres, citoyens ! » avait permis de collecter plus de deux millions d’euros pour les arbres et les forêts françaises. Cette année, les océans sont à l’honneur.

L’émission “Les Super-Pouvoirs de l’Océan”, présentée par Léa Salamé et Hugo Clément, permettra de soutenir huit projets de protection des mers et océans. Parmi ces 8 projets, France nature environnement Occitanie Méditerranée et FNE Provence-Alpes-Côte-d’Azur présentent un projet de protection des petits fonds côtiers de Méditerranée.

« La mer Méditerranée, argumente FNE, est un « point chaud » de la biodiversité à l’échelle de la planète : elle accueille plus de 17 000 espèces, soit 10 % des espèces répertoriées mondialement, alors qu’elle ne représente que 1% de la surface maritime du globe. Les petits fonds côtiers (grottes sous-marines, fonds sableux, fonds rocheux, herbiers de posidonie, fonds coralligènes, lagunes côtières, canyons sous-marins, …) abritent les écosystèmes les plus riches de Méditerranée mais sont aussi les plus exposés aux pressions humaines. »

Faire un don

Jusqu’à sept jours après l’émission, faire un don :

par SMS, en envoyant FNE5, FNE10 ou FNE20 au 92312 (pour donner 5, 10 ou 20€)

en ligne sur fne.ong

