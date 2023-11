C’est dans le très inspirant salon bleu du Mucem, avec vue plongeante sur le mer, le port et la ville, que la Métropole Aix Marseille Provence a réuni hier la presse et les élus métropolitains et européens en ouverture d’un après-midi venant clôturer sur le territoire l’année européenne de l’innovation. Une séquence de présentation durant laquelle Martine Vassal, la présidente de la Métropole et du Département a rassemblé ses vice-présidents concernés par l’innovation et des maires et élus des villes candidates au label iCapital Awards.

En décembre 2022, la Commission Européenne a décerné à la Métropole Aix-Marseille-Provence le prix de Capitale européenne de l’innovation à la suite de Barcelone, Amsterdam, Paris et Athènes les précédentes années. Forte de ce succès et de l’année qui vient de s’écouler, la Métropole a en effet proposé au Conseil européen de l’innovation (EIC) de délocaliser, pour la toute première fois, la cérémonie de remise de prix iCapital sur le territoire métropolitain.

Trois lauréats pour les prix J’INNOVE

En présence des responsables des villes finalistes, des lauréats de l’année dernière et des élus métropolitains, Laure-Agnès Caradec, Danielle Milon, Jean-Pascal Gournès, Vincent Languille, Arnaud Mercier, Denis Rossi et Didier Parakian ainsi que Jean-David Malo, directeur du Conseil européen de l’innovation, Iliana Ivanova, commissaire européenne, Martine Vassal a ensuite, dans l’auditorium du Mucem, décerné les prix métropolitains J’INNOVE à trois lauréats.

Le prix du jeune entrepreneur innovant a été décerné à la société Entent, basée sur le Technopôle de l’Arbois, pour le développement de son innovation, le Pulse, qui permet de valoriser les chaleurs basses dans l’industrie pour produire de l’électricité. Le prix des possibles – jeunesse a été attribué à « AM Academie » porté par l’association AM Academie (nutrition et basket) initiée par le chef Alexandre Mazzia. Le Prix des possibles – innovation sociale est décerné au « Quadrathlon des Femmes » porté par Solidarité Femmes 13.

Martine Vassal entourée par le maire de Lisbonne Carlos Moedas (à droite sur la photo) et Jean-David Malo (Crédit Gomet’/JFE)

A la suite de cette cérémonie, la Commission Européenne a annoncé les grands gagnants de ses deux iCapital Awards : le prix “European Capital of Innovation” est remporté par Lisbonne (Portugal), devant les deux autres finalistes, les villes de Lviv (Ukraine) et Varsovie (Pologne). Le prix “Rising Innovative City” est remporté par : Linköping (Suède), devant les deux autres finalistes, les villes de Cork (Irlande) et Padoue (Italie).

Remise des iCapital Awards au Mucem lundi 27 novembre 2023 (Crédit capture X @AMPMetropole)

Renforcer l’attractivité des territoires

A l’issue de ces deux remises de prix, Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a déclaré : « Les prix métropolitains J’INNOVE témoignent de notre volonté de féliciter ceux qui inventent et font évoluer notre territoire et je les remercie pour la qualité de leurs innovations. Je tiens à féliciter également les nouveaux territoires gagnants des iCapital Awards 2023 de la Commission européenne, que ces prix leur permettent de poursuivre leurs efforts, de renforcer leur attractivité et leurs échanges avec les autres territoires, comme nous avons pu le faire durant cette année. »

La Métropole Aix-Marseille Provence rejoint à l’issue de cette année le réseau alumni des capitales européennes de l’innovation qui regroupe une vingtaine de cités innovantes afin de continuer à échanger et développer les bonnes pratiques en matière d’innovation.

