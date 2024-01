Les membres du Cercle des mécènes de la foire internationale d’art contemporain et de design Art-o-Rama étaient réunis la semaine dernière pour une séquence de voeux mobilisateurs.

Sylvie Mourges, la directrice de l’Hotel Mercure Vieux Port Canebière et Le Capucin au micro accueille les voeux 2024 du Cercle des mécènes (Crédit Gomet’)

Dans le cadre à la fois raffiné et convivial de l’hôtel Mercure situé sur la Canebière, les mécènes ont tous fait part de leur plaisir d’être réunis pour cette belle soirée et ont réaffirmé leur volonté de se mobiliser au service du rayonnement d’art-o-Rama mais aussi plus généralement de la création contemporaine en arts plastiques et design.

En présence des organisateurs d’Art-o-Rama, Vé­ro­nique Col­lard Bovy et Jé­rôme Pan­ta­lacci, et de Danielle Fournier-Sicre, responsable du développement du Cercle, le collectif du Cercle des mécènes a partagé le programme à venir de l’année 2024 et échanger sur de nouveaux projets. Voyage lors des foires internationales (Venise, Milan et Paris), spectacle de La (H)orde au Grand théâtre de Provence du groupe Les théâtres (membre du Cercle), vernissage de la prochaine exposition organisée par Fraeme (vendredi 2 février à 18h avec Un champ d’île, à la Friche la Belle de Mai)…

Cercle des mécènes : le parcours VIP dans l’art contemporain régional

Les réjouissances ne manqueront pas au cours des prochains mois avant la nouvelle édition d’Art-o-Rama durant laquelle les mécènes du Cercle sont invités notamment à participer au parcours VIP qui comprend une itinérance commentée dans les lieux de la création contemporaine régionale.

Pascale Bartoli et Thierry Lombardi, architectes associés d’Architecture 54 (Crédit Gomet’)

Tour à tour, Sylvie Mourges, la directrice de l’Hotel Mercure Vieux Port Canebière et Le Capucin, Ophélie Neil, directrice marketing de MDCV Provence UP (Ultimate Provence), Thomas Arnaud, fondateur de Metsens, Karin Atencia, directrice de la communication de Les Théâtres, Pascale Bartoli et Thierry Lombardi, architectes associés d’Architecture 54 et Jean-Francois Eyraud, dirigeant fondateur de Gomet’ Media, ont fait part de leur motivation de participer au Cercle des mécènes d’Art-o-Rama qui compte également comme membre actif Kartell et Cote Magazine.

Ophélie Neil, directrice marketing de MDCV Provence UP (à gauche), avec Danièle Fournier-Sicre. Karin Atencia, directrice de la communication de Les Théâtres

