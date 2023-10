L’événement phare de la scène de l’art contemporain dans le Sud, le salon international Art-o-rama a une nouvelle fois marqué la rentrée artistique. Au total plus de 6000 visiteurs se sont rendus à la Friche Belle Mai le dernier week-end du mois d’août, avec ses collectionneurs et professionnels représentés par 60 galeries d’art contemporain et de design venues de 14 pays et trois continents. 600 collectionneurs ont pris part au parcours VIP avant, pendant et après la foire. Cette 17e édition d’Art-o-rama, est succès incontestable avec une montée en gamme de la fréquentation et une clientèle de plus en plus internationale.

Art-o-rama 2023 avec les organisateurs, les partenaires institutionnels et les lauréats (Crédit Gomet’)

En soutien à la manifestation et aux activités artistiques de Fraeme, l’association organisatrice, le Cercle des Mécènes continue de jouer son rôle d’interface avec le monde économique et les entreprises partenaires de l’événement. Le Cercle se renforce cette année avec l’arrivée de nouvelles marques prestigieuses toutes représentatives de l’art de vivre en Méditerranée : le traiteur Metsens, Ultimate Provence, Mercure Hôtel Vieux Port Canebière, Kartell-Edward, Maison Casablanca, le groupe Les Théâtres, Cote Magazine, Gomet’, la Chambre Ichtus, studio de création.

Un bilan plutôt positif et très encourageant pour ce jeune cercle qui ambitionne de faire rayonner les initiatives artistiques de l’association Fræme. Le Cercle des mécènes souhaite sensibiliser les entreprises et l’écosystème économique, en rendant le monde de l’art contemporain et du design, et ses richesses, plus accessibles grâce à une relation particulière avec les institutions d’art, fondations, musées, artistes…

Créer une émulation entre les entreprises et l’art contemporain

Comment le Cercle s’implique-t-il ? En organisant des rencontres culturelles avec les chefs d’entreprise, les mécènes, leurs équipes et leurs clients s’engagent avec les acteurs de l’art contemporain pour tisser des liens et créer une émulation autour de ces initiatives.



Quelques exemples piochés au cours des derniers mois illustrent la démarche. En 2023, les vœux du Cercle ont été organisés dans l’atelier d’artiste de Claude Como en présence de 70 personnes dont des collectionneurs, passionnés et professionnels de l’art contemporain, réunis grâce à la collaboration et au soutien du traiteur Thomas Arnaud (Metsens) qui a mis à disposition ses équipes et fourni un savoureux cocktail. En mars, le Cercle a organisé un événement insolite dans les locaux de Sud Plaisance, orchestré par Thomas Laigle, un artiste performer en résidence à Berlin venu spécialement pour la soirée. Une manière d’affirmer la singularité du Cercle, sa capacité à bousculer les codes et s’ouvrir à d’autres possibles…



Dernière rencontre en date, le 1er septembre : la soirée de prestige organisée au Château Promicéa sur la Corniche qui a réuni 350 personnes parmi lesquelles les partenaires institutionnels, les galeristes et les collectionneurs français et internationaux et l’ensemble des partenaires du Cercle des Mécènes, un véritable moment d’échanges et de partage.

Les dernières infos du Cercle :



Petit-déjeuner le 4 octobre à l’Hôtel Mercure Canebière Vieux-Port pour impliquer l’ensemble des partenaires et construire un « projet collectif. »

Ultimate Provence envisage d’accueillir une résidence d’artistes dans son domaine viticole et lieu de bien-être.

Prochain spectacle le 6 novembre au Grand Théâtre de Provence « Antipiode»

Projet 2024 : mettre en valeur le volet design, qui a rencontré un très vif succès cette année à Art-o-rama.

Le programme 2024 des rencontres culturelles est en cours d’élaboration.

Pour faciliter l’adhésion des entreprises locales, le Cercle a ouvert l’adhésion avec plusieurs entrées démarrant à partir de 5 000 € TTC et des forfaits à 10 000 € , 15 000 € , 20 000 € et plus.

Ultimate Provence partenaire du Cercle des Mécènes d’Art-o-rama (crédit DR)

