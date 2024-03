C’est un challenge original qui vient de s’achever mardi 12 mars au sein de la station Géolide à Marseille, au coeur du dispositif d’assainissement de l’eau sur la Métropole Aix Marseille Provence. Le jury final de la 5e édition du Challenge du SERAMM (Service d’Assainissement Marseille Métropole, filiale de SUEZ) composé de Laurence Perez, Directrice Régionale de SUEZ pour la région Provence Alpes Côte d’Azur, Manuel Nivet, Directeur Général de SERAMM, des membres du comité de direction, de Jean-Christophe Barusseau, Président du Plie (plan local pour l’insertion et l’emploi) et membre du conseil d’administration du SERAMM, ainsi que de Nathalie Perrin, Directrice du pôle protection du cycle de l’eau de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a en effet auditionné les projets d’innovation portés par les collaborateurs de l’entreprise.

Depuis la création du Challenge SERAMM, 33 projets ont été présentés et 121 collaborateurs impliqués. Prochain challenge 2025 : toucher et impliquer encore plus de monde dans l’entreprise.

Cette finale est en réalité l’aboutissement d’un processus qui s’est étalé sur une année. La phase préparatoire dédiée à la constitution des équipes et à la rédaction des fiches projets a débuté en mars 2023. Puis, seuls les projets retenus par le jury initial composé d’ouvriers, d’employés, techniciens et agents de maîtrise et de cadres de toutes les agences, sont passés en phase d’expérimentation. Ensuite, les équipes ont travaillé sur leur projet, avec des moyens humains, matériels et financiers. Tout au long du projet, chaque équipe a été accompagnée par un chef de projet pour l’aider à planifier, organiser, et maintenir la dynamique. Lors de la matinée du 12 mars, chaque équipe a présenté le fruit de ce travail et de réflexion. Objectifs : créer des retombées concrètes pour l’entreprise en matière opérationnelle, de sécurité, sociale, économique ou environnementale. Les projets gagnants sont ensuite financés, industrialisés puis intégrés au quotidien des équipes.

Le jury du chalenge innovation 2024 du SERAMM (Crédit SERAMM)

« L’organisation du challenge dans sa forme et son fond constitue un cadre qui permet à la créativité des collaborateurs de se libérer et de s’exprimer, créativité essentielle et fondamentale dans nos métiers qui se transforment, évoluent. Le challenge c’est un formidable vivier d’innovation, mais au-delà des innovations, le challenge dans sa genèse c’est la possibilité qui est donnée au terrain d’être acteur de son quotidien de travail et c’est surtout un formidable levier de développement social et de montée en compétences aussi bien dans la forme que dans le fond », souligne Claude Martin, Responsable Innovation Sociale et Inclusion.

« Tous les collaborateurs ont un rôle à jouer dans le processus d’innovation et de création de valeur dans l’entreprise » Manuel Nivet

« A chaque édition du Challenge, SERAMM progresse » se félicite Manuel Nivet. « Le Challenge, c’est donner à chaque collaborateur un outil et un cadre pour pouvoir proposer les idées qu’il souhaite mettre en œuvre au service, à la fois de l’amélioration de son quotidien mais aussi de la performance et de la transformation de l’entreprise. L’innovation ce n’est pas l’apanage des chercheurs et des ingénieurs. Tout le monde a un rôle à jouer dans l’innovation au même titre que dans la sécurité. Il s’agit de valoriser l’esprit créatif et entrepreneurial des collaborateurs. L’événement permet aussi de révéler les talents qui sont au quotidien sur le terrain et de les mettre en lumière. Le Challenge permet aussi de développer les compétences avec des formations associées sur la conduite de projet, l’économie d’une entreprise », évoque Manuel Nivet, Directeur Général du SERAMM.

Au total cinq projets ont été sélectionnés, focus sur deux projets sélectionnés lors de ce challenge 2024



L’utilisation de drones volants intelligents pour inspecter avec des capteurs les réseaux d’assainissement pour inspecter les réseaux quand ils sont inaccessibles, et ce pour plus de sécurité. Cela permet de répondre à un enjeu important d’une meilleure connaissance du réseau et de son patrimoine afin porter les investissements au bon endroit.



Les filets avaloirs ( équipements permettant l’absorption des eaux pluviales) pour répondre à l’objectif de zéro macro déchets en mer. Ce dispositif vient compléter les équipements déjà en place comme les capteurs. Les filets permettent de retenir les déchets en amont tout en laissant l’eau s’écouler.

L’un des projets primés : un nouveau filet anti-pollution pour les avaloirs (Crédit SERAMM)

Laurence Perez: « C’est un peu notre Concours Lépine »

Laurence Perez, la directrice régionale de SUEZ EAU et présidente du conseil d’administration de SERAMM et membre du jury depuis trois ans, se dit extrêmement fière de ce « concours » initié par les équipes. « C’est un peu notre « Concours Lépine » dédié à notre métier de gestionnaire de l’eau sur la Métropole Aix-Marseille Provence. L’évolution des règlementations environnementales combinée aux nouvelles technologies numériques, accélèrent la transformation de l’industrie de l’eau et de ses métiers. Au sein du SERAMM, nous avons des métiers historiques comme les égoutiers, les responsables de patrimoine, les agents des réseaux d’eaux usées, etc. Grâce aux inventions portées par les collaborateurs, nous améliorons les conditions de travail actuelles en anticipant également les métiers et/ou les compétences de demain, pour garder un temps d’avance. Ceci est essentiel. Les inventions primées permettent aussi, en s’appuyant sur les savoirs faire historiques de l’entreprise, de répondre aux enjeux locaux environnementaux, mais aussi aux nouvelles attentes des usagers en termes de performance et de qualité de service ».

« De manière plus générale, le challenge est un formidable concours qui permet de développer la culture entrepreneuriale, à tous les niveaux de l’entreprise, dans tous les métiers » résume Claude Martin, l’artisan du challenge et pilote du projet.