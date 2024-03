Emmanuel Macron était en déplacement à Marseille, mardi 19 mars. Une visite surprise organisée au lendemain d’une vaste opération de lutte contre le narcotrafic à la cité La Castellane (15e), intitulée « opération place nette XXL.» Déjà lancées dans plusieurs villes de France, les opérations Place nette consistent à déployer des moyens importants et des actions visibles, comme l’indique le site de la police nationale : contrôles des parties communes et des caves, contrôles d’identité sur réquisition du procureur de la République, mobilisation de chiens spécialisés en recherche de stupéfiants et armes, contrôles de commerces, sécurisation des transports en commun, enlèvements systématiques de véhicules dits « ventouses » …

EN DIRECT | Opération «place nette» : déclaration du Président @EmmanuelMacron depuis le quartier de La Castellane à Marseille. https://t.co/xIJoXFsRLj — Élysée (@Elysee) March 19, 2024

Avec le lancement de cette première opération dite “XXL”, le gouvernement affiche sa volonté de faire changer de dimension cette stratégie pour passer à la vitesse supérieure, quelques jours après l’audition des magistrats marseillais dans le cadre d’une commission d’enquête sénatoriale, dont le procureur de la République de Marseille Nicolas Bessone qui évoquait « une bataille perdue » contre le narcotrafic. De fait, pour l’année 2023, le bilan des décès liés au trafic de drogue s’élevait à 49 victimes. Piqué au vif par les propos des magistrats marseillais, Emmanuel Macron a réagi depuis La Castellane, lundi : « Nous sommes à la bataille.[…] Je ne céderai à aucun discours de défaite » martèle le chef de l’Etat.

Commission d’enquête sur le narcotrafic : « une vertigineuse promenade au bord du gouffre »

Opérations « Place nette XXL » : 149 interpellations et plus de 600 verbalisations en trois jours

Les différentes opérations organisées lundi 18 mars (voir carte ci-dessous), dont celle de La Castellane, ont ainsi permis 98 interpellations, 154 verbalisations, la saisie de plus de 8 kilos de cannabis ou encore de 339 grammes de cocaïne. Les opérations Place nette XXL se sont poursuivies mardi 19 mars et mercredi 20 mars, à nouveau à La Castellane mais aussi ailleurs dans le département, notamment au péage de Lançon-de-Provence.

Carte des opérations de lutte contre le narcotrafic organisée la journée du 18 mars 2024 (crédit : Ministère de l’Intérieur)

Selon les chiffres transmis par la Préfecture de police des Bouches-du-Rhône, le bilan total des ces trois journées d’actions, qui ont mobilisé 896 effectifs policiers, ont abouti à 149 interpellations, 102 gardes à vue, 23,4 kilos de cannabis et 944 gramme de cocaïne saisis, pour une valeur de plus de 40 000 euros, mais aussi la saisie de cinq armes, de tabac et de véhicules. 587 personnes ont été verbalisées et 51 autres ont écopé d’une amende forfaitaire délictuelle, Les opérations englobaient aussi un volet « restauration du cadre de vie » avec 35 épaves de véhicules enlevées et 550 mètres carrés de tags effacés.

Les opérations devraient se multiplier et s’intensifier dans les jours à venir et doivent, à terme, s’étendre dans d’autres villes, toujours dans l’objectif de freiner le trafic de drogue.

