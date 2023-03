Share on Facebook

La compétence tourisme étant revenue à la Ville de Marseille avec l’application de la loi 3DS, le maire de Marseille, Benoît Payan, a été élu nouveau président de l’Office de tourisme et des Congrès de Marseille lors du conseil d’administration qui s’est déroulé mardi 21 mars. À ses côtés, Laurent Lhardit, adjoint à l’économie et au tourisme durable de la ville de Marseille, devient président délégué de l’institution.

Le flambeau est passé. Marc Thépot laisse son fauteuil de président à Benoît Payan qu’il accueille avec un discours de bienvenue. Il salue les 12 autres membres du conseil d’administration dont Benoît Payan, Laurent Lhardit, Samia Ghali, l’adjointe aux grands événements et Jean-Marc Coppola, adjoint à la Culture, font désormais partie.

Marc Thépot, ancien président de l’OT de Marseille et membre du CA (Crédit : MG/Gomet’)

A noter que la Métropole Aix-Marseille a choisi la mairie de Cassis Danielle Milon, également présidente de Provence Tourisme, en tant que représentante pour siéger au conseil d’administration. Deux autres « personnalités qualifiées » ont été désignées par arrêté municipal : Marc Thépot lui-même, en tant que représentant de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) et Frédéric Rosmini, représentant de la Fédération Léo Lagrange et ancien conseiller municipal de Marseille (1995-2001).

« C’est une nouvelle vision du tourisme qui sera mis en place par la nouvelle gouvernance », promet la ville de Marseille dans un communiqué publié quelques heures après le conseil. Marc Thépot estime que c’est une « succession faite en bonne intelligence » avec le maire et l’adjoint à l’économie de Marseille. « Depuis le début, Laurent a été un aiguillon vigilant mais bienveillant qui a participé à conforter notre prise de conscience sur bien des thèmes », assure-t-il.

Une politique axée sur trois priorités

Cette nouvelle vision s’articule autour de trois grands thèmes, déjà évoqués par Laurent Lhardit en marge du conseil municipal de janvier dernier. La ville de Marseille souhaite « marquer une rupture avec la logique du tourisme de masse », en adoptant un tourisme plus responsable limitant, notamment, les grandes croisières l’été et les locations de courte durée.

Portrait de Laurent Lhardit (Crédit JYD/Gomet’)

La municipalité entend développer le tourisme pour les habitants en proposant aux maires de secteurs de définir une politique touristique conjointement à l’Office de tourisme : le but étant d’étaler la période touristique estivale en automne et en hiver et proposer aux touristes de visiter des lieux moins connus de la ville comme le Cours Julien (6e), le Palais Longchamp (4e) ou le quartier de La Treille (11e).

Marc Thépot, glisse un mot à Samia Ghali, en charge de la promotion de la coupe du monde de rugby cet été et des Jeux Olympiques en 2024. « Il faut vraiment tirer parti des grands événements. Nous avons le test Event des JO cet été. Ça va être intense », se réjouit le dirigeant de l’hôtel Nhow sur la Corniche qui accueillera une partie des équipes concourant aux épreuves de voiles des Jeux 2024.

