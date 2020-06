Le French Chinese center, un réseau business bas à Aix, lance un nouveau programme d’accélération pour aider les start-up à se lancer en Chine. Basé sur le mentorat, China Booster propose aux jeunes entreprises de rentrer en relation avec des grands groupes français et chinois pour développer leur activité vers l’Asie. « Pour les grands groupes, il s’agit d’explorer de nouveaux marchés et de nouvelles idées créatives tout en soutenant les start-up avec leurs technologies pendant un mentorat. Au plus près des attentes du marché, les startupers sont capables de proposer des innovations disruptives », explique Armand Mazloumian, le fondateur du French Chinese Center.

Une connexion directe avec l’écosystème chinois

Les sociétés accélérées pourront profiter du réseau du French Chinese Center qui conseille des marques comme Lancel, Sonia Rykiel, Rose et Marius mais aussi des agences de développement économique françaises et chinoises. Les start-up ont également accès à des conférences, une connexion avec l’écosystème en France et en Chine (French Tech Shanghai, French Tech Hong Kong/Shenzhen, Bureau de représentation du Commerce du Yunnan en France, Bureau d’aide aux investissements étrangers dans la province du Shandong…) à un accès privilégié aux principaux acteurs en Chine (K11 Retail, JD.com, Vip.com, grands magasins Parkson Retail Group …)

Armand Mazloumian, Rencontre Ville de Qingdao, Province du Shandong, Chine (Crédit Armand Mazloumian)

Cinq jeunes pépites de la cosmétique

Pour la première promotion, cinq start-up spécialisées en cosmétiques ont été sélectionnées parmi vingt candidatures. L’Atelier Sainte-Victoire, basé à Aix-en-Provence, commercialise une ligne de savons et produits de senteurs artisanaux. Corpo35 sélectionne les créations de jeunes parfumeurs de talents. Konjak Paris a développé une gamme de compléments alimentaires naturels à base de Konjac, une racine venue du Japon. Kadalys propose une gamme de produits cosmétiques utilisant les vertus du bananier. Et enfin, la start-up néerlandaise Airbliss avec ces masques de protection anti-pollution. « Pénétrer le gigantesque et dynamique marché Chinois est complexe et parfois impressionnant. Être accompagné par China Booster c’est gagner du temps, éviter les mésaventures, et donc augmenter significativement les chances de succès », témoigne Adel Arigue, P-dg d’Airbliss.

China Booster est lancé en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille Provence qui accueille les sociétés accélérées au Palais de la Bourse à Marseille. Le programme a démarré en avril et durera environ six mois. Une deuxième promotion sera sélectionnée au mois d’octobre prochain.

