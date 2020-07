Share on Facebook

Share on Twitter

L’ancien préfet de Bretagne, Christophe Mirmand, sera le nouveau préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur à partir du 24 août prochain. Comme sses prédécesseurs, il sera également préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et préfet des Bouches-du-Rhône (hors classe).

Sa nomination a été officialisée en conseil des ministres mercredi 29 juillet. Il remplace Pierre Dartout qui rejoint la principauté monégasque en tant que Ministre d’Etat.

Un ancien préfet des Alpes-Maritimes et de Corse

A 59 ans, Christophe Mirmand est un haut-fonctionnaire expérimenté. Diplômé de l’Ena, il a commencé sa carrière comme directeur du cabinet du préfet de la région Basse-Normandie en 1988 avant d’occuper différentes fonctions au ministère de l’intérieur. Il est nommé préfet pour la première fois en 2006 pour le département de Haute-Loire.

Christophe Mirmand connaît bien le sud de la France car il a également été secrétaire général de la préfecture du Var en 1999, préfet des Alpes-Maritimes en 2012 puis préfet de Corse en 2013 avant de partir pour la Bretagne en 2016. Avant d’être nommé préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, il était secrétaire général du ministère de l’Intérieur.

Repères et liens utiles :



Plusieurs anciens préfets ou anciennes préfètes sont concernés par le mouvement préfectoral annoncé en Conseil des ministres mercredi 29 juillet. A commencer par Stéphane Bouillon, le prédécesseur de Pierre Dartout place Félix Baret, qui sur proposition du Premier ministre, est nommé secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, à compter du 17 août 2020. Marie Lajus, ancienne préfète à l’égalité des chances dans les Bouches-du-Rhône, actuelle préfète de la Charente, est nommée préfète d’Indre-et-Loire, à compter du 24 août 2020. Marie-Emmanuelle Assidon, qui avait avait fait un court passage à l’égalité des chances à Marseille, est nommée préfète, secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité de Paris.



Retrouvez l’actualité des nominations sur le territoire chaque semaine dans Le Digest Hebdo. Abonnez-vous.