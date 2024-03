Il l’avait annoncé dans son dernier spectacle, ses fans l’attendaient avec impatience, l’humoriste Maxime Gasteuil passe pour la première fois de la scène au cinéma dans 14 jours pour aller mieux : une comédie pétulante avec l’humoriste Maxime Gasteuil une comédie chorale et pétulante réalisée par son comparse Edouard Pluvieux (Amis Publics avec Kev Adams)

Coup d’essai d’ores et déjà réussi, si l’on en juge par la foule de spectateurs venus assister à l’avant-première, il y a un mois, en présence de l’humoriste et du réalisateur, au cinéma Le Prado à Marseille.

En témoigne Frédéric Perrin, le directeur du cinéma : « Dès l’annonce de sa venue, les réservations sont montées en flèche et nous affichions complet ! » C’est dire le succès du nouveau roi du one-man show, dont les spectacles cartonnent partout en France.

Originaire de Saint-Emilion en Gironde, Maxime Gasteuil a débuté sa carrière en 2010, après une formation au Cours Simon à Paris. Participant au Jamel Comedy Club, il est repéré par l’humoriste Kev Adams qui lui propose d’assurer les premières parties de ses spectacles en duo avec Gad Emaleh. En 2019, la tournée de son deuxième spectacle Maxime arrive en ville, mis en scène par Edouard Pluvieux prévu sur les plus grandes scènes est annulée en raison du confinement. Qu’à cela ne tienne les compères ne lâchent rien et décident de produire une vidéo par jour sur Instagram. Son audience passe alors de 300 000 à 600 000 abonnés. Quand il reprend la scène, Maxime Gasteuil connaît un énorme succès …

14 jours pour aller mieux retrace l’itinéraire de Max, un jeune cadre ambitieux, prêt à tous les mensonges pour éblouir sa future femme Nadège, la fille de son patron. Dépassé par les événements, au bord du burn out, sous la pression de son beau-père, le trentenaire accepte de suivre un stage de développement personnel avec son beau-frère, lui-même ancré dans le bien-être corporel.

Bourré de préjugés sur ce genre de thérapie, les principes de Max vont être mis à l’épreuve au contact des participants plus ou moins « perchés », sans compter un ego drôlement bousculé …

14 jours pour aller mieux : l’empathie pour les personnages

L’idée du film, Maxime Gasteuil et Benjamin Demay (son producteur de spectacles), l’ont puisée dans leur vécu en participant ensemble à un stage de développement personnel, à un moment où ils avaient besoin de se ressourcer : « On a fait un stage dans la Drôme provençale, un enfer ! ».confie l’acteur en riant. « En fait moi, je suis arrivé avec ma grande gueule en me moquant un peu de tout le monde avec mes préjugés ». Et si dans le film, la mécanique du rire est bien au rendez-vous, au fil du récit, la bienveillance prend le dessus sur la raillerie. Et on perçoit en filigrane, un regard plus personnel et plus sociétal : « J’ai vu des gens pour la plupart très isolés, avec des plaies psychologiques et physiques, très ouvertes qui ne voulaient pas en parler. Des gendarmes, des patrons de bar, des femmes divorcées, on a vu la France. Ce n’était pas une niche de tarés ! Et puis au fil des jours, on a vu ces gens allaient de mieux en mieux. On est alors entré dans un enthousiasme humain, en autarcie avec des gens que l’on ne connaissait pas et on a noué des liens. On s’est dit, on va faire un film oui, mais on n’avait pas envie de faire une parodie ou une moquerie. On est allé au plus près de l’expérience vécue tout en faisant de la fiction » explique Maxime Gasteuil.

Un casting inter-générationnel

De cette aventure singulière, « Les Trois Mouqueraires » (Maxime Gasteuil, Benjamin Demay et Edouard Pluvieux), c’est le surnom qu’ils se sont donnés, nous livre une comédie humaine qui tient beaucoup à la qualité des dialogues et au casting inter-générationnel, à l’instar des duos que forment Lionel Abelanski et Zabou Breitman, qui interprète une directrice du stage acide, au parler-franc, Michel Boujenah et Chantal Lauby, les parents de Max, tout en retenue, aux côtés du formidable Romain Lancry, le beau-frère de Max, l’imprévisible Esteban, ou encore le marseillais Redouane Bougheraba.

L’actrice Zabou Breitman, parfaite en directrice de stage sur le développement personnel Crédit : © 2024 LAS PALMERAS – NOLITA CINEMA – M6 FILMS – WILD BUNCH – PRINCESSE BÉLI – ELEPHANT STORY – ELEPHANT ADVENTURES

Des situations et des personnages ancrés dans le réel

« L’idée n’était pas de prendre quelqu’un et de l’habiller avec un sarouel et des dread(lock)s, mais d’aller chercher dans le réel, un personnage qui existe vraiment, comme celui incarné par Romain (Lancry), sensé être le plus perché » explique le réalisateur. « En fait ce n’est pas qu’il est perché, c’est qu’il est ultra gentil ce personnage. Il est dans le présent, il accueille le monde en permanence et ces gens-là existent vraiment. Parfois, on a fusionné deux personnages, qui sont un concentré des traits de personnalités que l’on a vraiment rencontrées. On a repris des scènes réelles et on a tout exagéré parce qu’on faisait une comédie. Se rapprocher du réel, cela se joue aussi dans manière de filmer. Au départ, je voulais faire un film en 1,85, qui est dans un format très immersif, pour donner un côté un peu reportage au film. »

14 jours pour aller mieux : le freestyle du Marseillais Redouane Bougheraba

Parmi les étoiles montantes du one-man show, on remarquera la présence d’un autre phénomène de l’humour : le marseillais Redouane Bougheraba dont le passage sur le grand écran réjouira les fans : « Maxime et moi avons deux amis, qui sont Redouane Bougheraba et Ragnar le Breton, qui sont des potes et on s’est dit qu’on allait leur écrire une scène sur mesure pour chacun » explique Edouard Pluvieux. « J’ai grandi avec eux dans l’humour » ajoute Maxime Dubreuil. « On a traversé des tunnels et on se donne beaucoup dans nos carrières. On est des fils de petits commerçants, d’artisans et on partagent les mêmes valeurs. On s’aide en fait, on a envie de grimper ensemble. De toute façon, si on n’avait rien écrit pour eux, ils seraient venus sur le tournage !» confie l’acteur en riant. « Donc on a écrit des scènes qui les ont fait marrer. Redouane dans la scène du film, c’est cela ! mais après les mots, c’est Redouane : tu tournes, champ contre champ, et puis tu t’emmerdes au montage » dit Edouard Pluvieux en riant. « C’est marseillais, quoi ! c’est frais, c’est propre. D’ailleurs, il a mis une expression très marseillaise quand il chante « alouette, alouette, gentille alouette, je te plumerai … » (nous ne dévoilerons pas la suite n.d.l.r). « Je ne savais même pas ce que cela voulait dire » ajoute Maxime Dubreuil en riant. « L’ADN de Redouane, c’est qu’il a un instinct, et nous, on travaille pareil.»

«Le titre est une promesse» conclut Edouard Pluvieux. Face au contexte actuel, rien de tel que 90 minutes de divertissement pour aller mieux … Le film sort dans les salles de la Métropole le 6 mars 2024

