Comme nous l’évoquons dans notre Hors-série Énergie, le nucléaire doit massivement recruter et à tous les niveaux, du chercheur à l’opérateur.

L’Université des métiers du nucléaire et Pôle emploi organisent la Semaine des métiers du nucléaire. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, EDF, l’OPCO2i, Capenergies, le Campus Industrie du Futur, l’UIMM et Win France informeront les demandeurs d’emploi et les étudiants sur les opportunités professionnelles de l’énergie nucléaire, amplifiées par les projets gouvernementaux de prolongation du parc existant et de construction de nouvelles installations. Ce secteur en tension, confronté au manque de professionnels qualifiés offre des opportunités de reconversion et d’évolution.

Les offres d’emploi dans le nucléaire sont d’ores et déjà nombreuses. Agence d’intérim dans la Bassin de Marcoule. © Apothéloz

Au programme dans le midi :

Forum Sud Nucléaire de Bollène 50 donneurs d’ordre et sous-traitants recrutent en direct le jeudi 9 mars 2023

Visite du CFAI de l’UIMM lundi 6 mars 2023 de 8 h 30 à 12 h 30 à Istres

Ces évènements présentent les métiers qualifiés de la filière, de l’ouvrier à l’ingénieur ainsi que les opportunités de transfert de compétences dans les différents domaines de l’industrie énergétique. Ils mettent en évidence les spécificités d’accès et les exigences liées à ce secteur, notamment les habilitations nucléaires et la mobilité géographique.

Avec 220 000 salariés et un niveau de qualification, donc de rémunération plus élevé que dans la moyenne de l’industrie française, la filière nucléaire recrute chez les donneurs d’ordre et leurs sous-traitants (80 % des emplois), pour la construction, la maintenance et la sécurité des centrales.

