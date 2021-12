Co-présidente de l’association régionale des techniciens du sud-est du cinéma et de l’audiovisuel (ARTS), Erika Wicke, était l’une des invités de notre grand débat, organisé vendredi 10 décembre 2021 et consacré à la filière cinéma à Marseille et dans la région.



Erika Wicke plaide pour une vision régionale pour programmer les investissements nécessaires à l’accompagnement du développement de l’activité. Bases logistiques, centres de formation, elle insiste aussi pour que les écoles actuelles, déjà présentes et qui forment les techniciens et professionnels du cinéma et des industries créatives aujourd’hui, se renforcent en même temps que l’arrivée d’autres établissements.