Depuis le discours d’Emmanuel Macron prononcé début septembre au Pharo, et consacré à l’ambition « Marseille en grand », il ne se passe une semaine sans que de nouvelles annonces viennent alimenter l’actualité de la filière locale du cinéma. Une ébullition que l’on n’avait pas connu depuis quelques années. La raison ? Les annonces du président de la République pour faire du territoire l’un des hauts lieux de la production cinématographique en France, et plus généralement une place forte des industries créatives. « C’est le moment d’investir dans les industries culturelles et créatives, dans le cinéma et dans l’audiovisuel. Et à Marseille, il y a la capacité de le faire, il y a les talents, il y a les studios, il y a l’envie et il y a des opportunités pour les jeunes » déclarait ainsi Emmanuel Macron jeudi 2 septembre devant un parterre de personnalités dont le cinéaste Costa Gavras.

Il évoque même sur la pelouse du Pharo une série de projets : « Les acteurs ici ont pour projet de créer et la Région que je salue est prête à s’engager très fortement dans un grand projet européen de l’audiovisuel à la dimension de l’arc méditerranéen en agissant d’une part sur la production et les infrastructures d’accueil de tournages et d’autre part, sur la formation aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel. » Pour alimenter ce grand projet européen, Emmanuel Macron met en avant le soutien de l’Etat : « Nous soutiendrons la modernisation du pôle médias de la Belle de Mai, nous ouvrirons aussi un nouveau site pour créer une base logistique pour accueillir les tournages, développer les studios, créer le premier bassin de tournage en mer. Nous implanterons également à Marseille une école CinéFabrique, pour les 18-25 ans, comme cela a été fait avec succès à Lyon de manière impressionnante (…) Et dans cette odyssée en quelque sorte de culture, oui cher Costa Gavras, l’Etat est prêt à vous accompagner dans votre projet de création d’une antenne marseillaise de la cinémathèque française pour transmettre, faire vivre ici la mémoire du cinéma et surtout le plaisir du cinéma. »

Trois mois après, où en est-on des ambitions affichées par le président de la République ? Pour faire le point et en débattre, Gomet’ a invité des professionnels du secteur et des décideurs publics. Nous recevrons vendredi 10 décembre de 16h à 17h lors d’un nouveau grand débat (via zoom sur inscription à contact@gomet.net) Michel Bissière, conseiller municipal d’opposition à Avignon et conseiller régional délégué à la vie artistique et culturelle dans la majorité de Renaud Muselier, Laurent Lhardit, adjoint à l’économie de Benoît Payan le maire de Marseille, Olivier Marchetti, le président de Provence Studios basés à Martigues et Erika Wicke, co-présidente de l’Association régionale des techniciens du sud-est cinéma et audiovisuel (ARTS).



