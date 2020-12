Maryse Joissains ne présidera pas le prochain conseil municipal d’Aix-en-Provence prévu le 16 décembre prochain. A 78 ans, la maire réélue pour un quatrième mandat en juin dernier a été victime de deux malaises consécutifs le 26 novembre puis le 8 décembre à l’issue du conseil des adjoints de la ville. « La gestion de la crise de la pandémie nécessitant beaucoup de travail et de prises de décisions, la campagne électorale tardive, les élections municipales et l’installation du conseil et des nombreuses commissions et instances ont réduit les vacances d’été à quelques jours de repos seulement. La rentrée de septembre avec la deuxième vague de la Covid a de nouveau nécessité une surcharge de travail. Tous ces éléments mis bout à bout m’obligent à prendre du repos », indique Maryse Joissains dans un communiqué de presse envoyé le 10 décembre en fin d’après-midi.

Bonjour à tous, Jeudi dernier, j’ai eu un léger malaise dû à une forte migraine ophtalmique. Apres avoir subi quelques… Publiée par Maryse Joissains Masini sur Mercredi 2 décembre 2020

Un retour attendu en début d’année prochaine

Si elle continue d’organiser « la continuité de la vie municipale et de l’exécutif en collaboration étroite avec l’administration », elle cède le soin à son premier adjoint Gérard Bramoullé de diriger le prochain conseil municipal. Rien de grave a priori, la maire d’Aix-en-Provence explique que ces malaises seraient dû à des migraines ophtalmiques et se veut rassurante sur son état de santé : « Je tiens à remercier les nombreuses personnes qui prennent de mes nouvelles et je tiens à les rassurer. Bien que fatiguée, je reste combative » et je reprendrai mes fonctions en début d’année », affirme-t-elle.