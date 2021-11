Les Jeux Olympiques et Paralympiques fédèrent tous les secteurs d’activité d’un territoire. La prochaine édition, en 2024, dont la quasi-totalité des épreuves se dérouleront à Paris, offre à Marseille et à ses habitants quelques joutes olympiques – les épreuves de voile et une partie des matchs de football. L’occasion pour tout l’écosystème provençal de se mobiliser autour de ce grand évènement. Économie, sport, tourisme… les professionnels de tous secteurs seront sollicités pour que les Jeux se souviennent, en bien, de la cité phocéenne.

Dans cette grande fête qui se prépare doucement, la culture a également son mot à dire. « Ce n’est pas pour rien que nous sommes réunis dans ce salon d’honneur », remarque Raymond Vidil, président de MP Culture, lors de la cérémonie organisée jeudi 18 novembre au Palais de la Bourse par la Chambre de commerce et d’industrie d’Aix-Marseille Provence. « Nous sommes entourés de blasons de grandes villes portuaires (…) ils sont le symbole de notre ouverture sur le monde », explique le patron de la compagnie maritime Marfret. À moins de trois ans des JO 2024, le collectif MP Culture, déjà organisatrice de Marseille Capitale européenne de la culture MP 2013, et en 2018 de MP Mon Amour, propose une olympiade culturelle.

MP Culture est un collectif de structures culturelles, d’entreprises et de collectivités locales créé en 2013. « La connexion audacieuse de l’art et de la culture, du tourisme et de l’économie, pour le rayonnement et l’attractivité du territoire Marseille Provence », définit la structure sur son site web. À l’approches des JO 2024, MP Culture s’ouvre au monde du sport.

L’olympiade culturelle, c’est un peu la rencontre du sport et et de l’art. Une conjugaison que Raymond Vidil et Jean-François Chougnet, président du Mucem et membre du comité artistique du projet, ont imaginé en cinq étapes ; une à chaque printemps et à chaque automne qui nous sépare des Jeux. « Notre responsabilité c’est d’animer le territoire, de le mettre en tension, de mobiliser les publics et de les préparer à l’évènement », indique Raymond Vidil. Le programme, composé d’expositions sur des thématiques diverses (sport, voile, environnement…) et de rencontres artistiques le long du littoral, s’adresse principalement à la jeunesse.

MP Culture sollicite le tissu entrepreneurial à hauteur de 1,5 million d’euros

MP Culture a construit un budget de cinq millions d’euros pour son olympiade culturelle. « Il est financé en grande partie par les collectivités, les villes et l’État », précise le chef d’entreprise. Mais il reste encore un tiers des fonds à trouver – soit 1,5 million d’euros. L’association sollicite les entreprises du territoire. Raymond Vidil promet des contreparties « adaptées aux engagements » ; visibilité, places et espaces privatifs pour les futures expositions.

