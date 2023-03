Le groupe CIS basé à Marseille, fournisseur de services intégrés de gestion de bases-vie situées dans des environnements offshore ou onshore isolés, a annoncé mardi 28 février la signature d’un partenariat avec la société turque Dorçe basée à Ankara. Cette dernière fabrique des bâtiments modulaires. Elle est présents dans plus de 60 pays. « Cet accord permettra à CIS et à Dorçe de se positionner en amont sur des projets majeurs avec une offre intégrée clé en main, comprenant à la fois l’ingénierie, la construction et la gestion de bases-vie situées en milieux isolés ou dans des conditions climatiques difficiles pour le compte de clients internationaux opérant notamment dans les secteurs de l’énergie, des mines, de la construction et des forces armées » souligne un communiqué de CIS. Les données financières de l’accord n’ont pas été communiquées.

CIS – Dorçe : un accord stratégique

Pour Yannick Morillon, le directeur général de CIS, il s’agit d’un accord « stratégique à double titre » en renforçant la proposition de valeur de CIS avec « une solution intégrée toujours plus adaptée aux besoins spécifiques » des clients, et il va permettre de positionner le groupe marseillais « sur de grands projets situés dans des zones géographiques où CIS est encore peu présent. »

En début d’année, CIS fondé en 1992 par son président Régis Arnoux, a présenté des résultats en croissance. Le chiffre d’affaires au 31/12/2022 ressort en forte progression de 20,3% (soit + 55 millions d’euros) par rapport à celui de la même période de 2021 (en progression de 9,6% à taux de change constant) Présent dans 19 pays et sur près de 250 sites opérationnels, CIS, coté à la Bourse de Paris, emploie aujourd’hui près de 12 000 collaborateurs dans le monde.