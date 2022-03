Marseille et Odessa, 3e ville d’Ukraine de plus d’un million d’habitants, célèbrent leur 50eme année de jumelage en 2022. Or, le cœur n’est pas à la fête depuis le 24 février. L’Ukraine affronte les assauts des forces militaires russes qui remontent vers la capitale Kiev. Si Odessa n’est pas encore le théâtre d’affrontements violents, elle est située au bord de la Crimée, région que la Russie a annexée en 2014. Le maire de Marseille, Benoit Payan, se dit « prêt » à accueillir des réfugiés ukrainiens et annonce l’organisation d’une collecte de denrées de première nécessité dans l’enceinte de l’Hôtel de ville à partir de 14h le 28 février. De son côté, Martine Vassal, la présidente du département des Bouches-du-Rhône, fait un don de 100 000 euros à la Croix-Rouge pour aider la population sur le terrain.

Collecte de denrées de la mairie

Lundi 28 février, les élus municipaux de Marseille se sont réunis vers 11h pour discuter des mesures d’urgences apportées par la ville aux Ukrainiens. « On s’est très vite mis d’accord » confie l’adjoint à la démocratie locale Théo Challande à Gomet’ à sa sortie place Villeneuve Bargemon. Une collecte de denrées sera organisée tous les jours de 9h à 19h sans interruption, à l’Hôtel de Ville dans le 2e arrondissement de Marseille. « Les hôpitaux et le bataillon des marins-pompiers sont également mobilisés pour les médicaments et des couvertures de survie. » assurait le maire PS au micro de France info dimanche 27 février.

🇺🇦 Les dons en faveur du peuple ukrainien commencent à arriver à l’Hôtel de Ville.

Une fois encore, les Marseillais démontrent leur solidarité envers celles et ceux qui en ont le plus besoin.

👏 Merci à toutes et à tous !#SolidarityWithUkraine pic.twitter.com/GL07tN8O2b — Benoît Payan (@BenoitPayan) February 28, 2022

Les dons récoltés par la Ville de Marseille :

couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, matelas, oreillers

gels douche, dentifrice et brosses, couches, serviettes en papier, antiseptique, alcool, masques réutilisables et jetables, protections hygiéniques

tentes, lits de camp, serviettes en microfibre, sets de vaisselle réutilisables

piles, bougies, torches

alimentation : eau, aliments instantanés, barres énergétiques, fruits secs, noix, conserves, pâtes, céréales instantanées.

Accueil des réfugiés Ukrainiens

« Dès que ce sera nécessaire, on pourra envoyer tout cela » explique Benoit Payan traduisant l’essence même de Marseille, « une ville ouverte et d’accueil ». À date, 500 000 ukrainiens fuient pour échapper aux feux des bombardements russes. Le maire se dit « prêt » à accueillir les habitants d’Odessa « si le gouvernement le demande ». Dans un communiqué, l’édile socialiste annonce l’adhésion de Marseille à l’Association nationale des villes et territoires accueillants (ANTIVA) « destinée à mettre en place une politique d’accueil digne et de répondre aux urgences de l’accompagnement des populations en danger dans le monde ». Niveau logistique, la ville mettra des bâtiments communaux à disposition des services d’urgences.

Soutien financier de 100 000 euros de la Métropole

Pour sa part, la présidente du département des Bouches-du-Rhône « émue », dont les images des civils touchés lui sont « insupportables », décide de verser une aide de « 100 000 euros à la Croix-Rouge en concertation avec Denis Rossi, Conseiller départemental délégué à l’action humanitaire ».

Les Départements de France ont signé ce week-end une tribune pour dénoncer l’attaque russe contre l’#Ukraine. Des engagements concrets sont pris.

Avec le @departement13, nous avons débloqué une aide d’urgence pour la @CroixRouge afin de porter secours aux victimes ukrainiennes. pic.twitter.com/8zI3AFA3De — Martine VASSAL (@MartineVassal) February 28, 2022

Le 26 février au soir, pour exprimer autrement que par des mots leur soutien aux Ukrainiens, les élus marseillais ont fait planter le drapeau bleu et jaune de l’Ukraine entre deux drapeaux Français, le drapeau Marseillais et celui de l’Union-Européenne, en étendard sur le balcon de l’Hôtel de ville qui fait face à Notre Dame de la Garde.

Liens utiles :



> [Conjoncture] Inflation, croissance, salaire… À quoi s’attendre en 2022 ?

> [Logement] Habitat en région mobilisé pour aider les réfugiés