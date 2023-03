La sécheresse, encore plus précoce en 2023 que l’année dernière, va-t-elle faire enfin bouger les lignes en France dans l’utilisation de l’eau non conventionnelle (aeux pluviales, dessalement ou réutilisation des eaux usées) ? La Région Sud vient de franchir une étape ce mardi 28 février en annonçant, sans fournir de détails de calendrier ni d’opérations, le lancement d’une expérimentation pour la réutilisation des eaux usées traitées.



La collectivité présidée par Renaud Muselier constate qu’au niveau national français, la réutilisation des eaux usées reste très peu utilisée contrairement à de nombreux pays tels qu’Israël. « Face à ce constat et pour lutter contre la sécheresse, la Région Sud lancera en 2023 une expérience régionale pour la réutilisation des eaux usées traitées. (…) Cette expérimentation à l’échelle régionale, lancée avec la Société du Canal de Provence (SCP), Aix Marseille Université (AMU) et la Chambre régionale de l’Agriculture, sera une 1ère en France. »

Le siège de la Société du canal de Provence au Tholonet (crédit : CA / Gomet’)

La réutilisation des eaux usées traitées à l’échelle régionale, qui entre dans le cadre du protocole d’expérimentation Etat-Région, signé en novembre 2022, avec la Première ministre Elisabeth Borne, permettra d’agir dans de nombreux domaines tels que se félicite la Région :

• L’irrigation agricole,

• La réutilisation dans le petit cycle de l’eau industrielle (au sein d’un process industriel),

• Les usages urbains (nettoyage de rue, aires de carénage dans un port, espaces verts, …),

• Les usages environnementaux (réalimentation de nappes),

• Les usages alpins (utilisation pour remplir des retenues d’eau pour de la neige artificielle).



La guerre de l’eau n’aura pas lieu ! Renaud Muselier

« Nous serons à l’écoute de chaque territoire pour répondre à leurs besoins et pour avancer ensemble vers un avenir serein. La guerre de l’eau n’aura pas lieu ! » a déclaré Renaud Muselier, évoquant ainsi les conflits potentiels d’usage entre les habitants de la région à l’heure de la raréfaction de la ressource.

Liens utiles :



Helio, le système qui transforme l’eau de mer en eau potable

[International] Le Caire : le CME (Marseille) lance un Observatoire international des ressources en eau