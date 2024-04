Les deux constructeurs automobiles, Renault Group et Volvo Group, ont annoncé en mars dernier, la création de Flexis SAS, une co-entreprise basée en France et dédiée à la construction de fourgons 100 % électriques. L’armateur français basé à Marseille, CMA CGM rejoint la société en tant que membre fondateur. « CMA CGM, par l’intermédiaire de Pulse, son fonds d’investissement dans l’énergie, a pris une participation de 10 % dans Flexis SAS et a confirmé son intérêt pour un investissement stratégique à hauteur de 120 millions d’euros d’ici 2026 », détaille le communiqué de presse de l’armateur, paru le 3 avril. Volvo Group et Renault Group détiennent respectivement une participation de 45 % dans Flexis SAS et prévoient d’investir 300 millions d’euros chacun, au cours des trois prochaines années.

L’objectif de la start-up Flexis SAS est de produire des véhicules utilitaires légers entièrement électriques pour répondre à la demande des professionnels de la logistique qui doivent se plier aux nouvelles réglementations concernant les émissions de CO2. Le groupe promet une réduction jusqu’à « 30 % du coût global d’utilisation pour les acteurs de la logistique ». La production vise le marché européen qui devrait « croître de 40 % par an jusqu’en 2030 », selon les estimations de la start-up. Les véhicules seront produits dans l’usine de Renault Group à Sandouville et l’entreprise annonce recruter 550 personnes au cours des quatre prochaines années.

