Les bonnes fées sont autour de la start-up grenobloise Verkor spécialisée dans la fabrication de batteries nouvelle génération. Celle-ci a annoncé le 14 septembre une spectaculaire levée de fonds, saluée par le président de la République Emmanuel Macron. L’opération atteint un montant total de deux milliards d’euros en vue de mener à bien la construction de sa giga usine de batteries située à Dunkerque.

De nombreux leaders industriels et investisseurs constituent un premier pool de financement de 850 millions (série C) dont le fonds énergie de CMA CGM baptisé cet été Pulse. La répartition des montants investis par les partenaires n’a pas été communiquée.

Ce dernier a contribué à la levée de fond dans le cadre d’un partenariat plus large avec Verkor autour de la supply chain et de la décarbonisation de l’industrie du transport et de la logistique précise le communiqué de Verkor. Pulse est déjà présent dans un autre grand projet industriel de décarbonation avec son entrée dans Carbon (panneaux photovoltaïques) situé à Fos-sur-Mer. Le fonds doté de 1,5 milliard d’euros est désormais dirigé, sous la direction de Michel Sirat (directeur fusions-acquisitions et membre du comité exécutif du groupe) par Félix de Carpentier, ancien d’Engie, qui remplace Emilie Espanet.

L’opération comprend également un soutien de 600 millions d’euros de soutien en financement bancaire de la part de la Banque Européenne d’Investissement et des subventions françaises d’un montant d’environ 650 millions d’euros, soumises à la validation définitive de la Commission européenne.

Un investissement dans la startup Mobenergy (Lyon)

En juillet dernier, CMA CGM a également participé au tour de table de Mob-Energy (Lyon) qui a levé 10 miilions d’euros pour accélérer la production et le déploiement d’infrastructures de recharge électriques. Les autres investisseurs sont Axeleo Capital (AXC), Santander Asset Management, Bpifrance, UI Investissement, Groupe Crédit Agricole et EIT InnoEnergy.

