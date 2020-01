EELV et ses partenaires écologistes de la liste Debout Marseille ! conduite par Sébastien Barles ont présenté à la presse, jeudi 23 janvier (article précédent), un projet intitulé « Du vert, de l’air ! Faire du centre-ville un poumon vert », un plan travaillé avec l’agence marseillaise de paysagisme « Par ailleurs paysages » consistant à végétaliser la Canebière et les places du cœur de la cité phocéenne. Entourés de deux paysagistes impliqués dans le projet, Sébastien Barles et son équipe ont déroulé leur ambition en matière de verdissement de l’hypercentre.

« On ne doit plus être des lanceurs d’alerte, on veut les clés de la ville » martèle Sébastien Barles, dénonçant « des places complètement minéralisées, livrées au tout voiture ». Lui oppose la « logique de la ville du quart » soit une ville où tous les habitants auraient accès en moins de quinze minutes de marche à tous les équipements publics de base (équipements sportifs, culturels, jardins, etc.). De même, l’ambition affichée de « créer une centaine de nouveaux parcs » en six ans. Voici cinq exemple en photos.

1. Un projet de forêt urbaine sur la Canebière

Conçu en « réaction au projet de piétonnisation de la Canebière de Martine Vassal – dont elle se vante beaucoup », ce projet de forêt urbaine se veut comme un « Central park au coeur de Marseille » selon les équipes de la campagne de Debout Marseille ! Le véritable projet phare de la liste en matière de reverdissement du cœur de ville.

Modélisation du square Léon Blum (haut de la Canebière) – crédit : Debout Marseille !

2. Végétalisation et jets d’eau place du général de Gaulle

L’idée avancée est de mettre à profit l’espace disponible devant le Palais de la Bourse jusqu’au carrousel qui lui fait face. Debout Marseille ! entend y implanter un système de jets d’eau – à l’instant du miroir d’eau déployé dans le centre de Nantes – qui permettrait aux habitants de se rafraîchir lors des fortes canicules.

Crédit : Debout Marseille !

3. Végétalisation de la place Carli

Offrant un petit belvédère au pied du Cours Jullien, la place Carli fait partie des espaces que Debout Marseille ! entend végétaliser. Il s’agirait notamment d’y « mêler des dalles végétales et des dalles minérales » afin de reverdir le lieu.

Crédit : Debout Marseille !

4. Végétalisation de la place de la Providence

« On a eu un choc en voyant la place de la Providence », située au coeur de Belsunce, raconte Sébastien Barles, choc qui serait à la base de son ambition de reverdir la ville : « on est partis de cette aberration » dit-il notamment. L’idée : en finir avec le parking Effia qui occupe actuellement la quasi-intégralité de la place.

Crédit : Debout Marseille !

5. Végétalisation de la place Saint-Victor

La place Saint-Victor, à côté de la célèbre abbaye du même nom, forme « un magnifique belvédère sur Marseille » selon les mots de Sébastien Barles. Pourtant aujourd’hui, des grilles métalliques entravent la vue, et la circulation des voitures n’en fait pas un endroit de promenade. La liste Debout Marseille ! propose donc d’y planter des arbres, sans toutefois bannir la circulation automobile. Quant au carénage situé juste en-dessous, Sébastien Barles se montre prudent quant à tout projet de couverture de ce nœud routier en plein cœur de ville. Une option « très coûteuse » selon lui.

Crédit : Debout Marseille !

Liens utiles :

> Sébastien Barles (EELV) : « Rassembler de Corinne Vezzoni à Fathi Bouaroua »

> Sondage : Martine Vassal au coude à coude avec le RN

> La sortie du nouveau supplément de Gomet’ : Le Digest Villes durables et climat