Le « Local Fraïdé » est une action de communication digitale organisée par la CCI métropolitaine AMP à l’occasion du Black Friday. Cette initiative du « Local Fraïdé » appelle à consommer localement et de façon responsable. Elle encourage les habitants de la région à consommer dans les commerces de proximité, et présente une alternative aux géants en ligne proposant des réductions pendant le Black Friday comme Amazon. Cette initiative a été mise en place par la CCI avec les associations de commerçants.

Jean-Luc Chauvin : « C’est un geste engagé et un plaisir partagé »

« Consommer localement à l’occasion de cette période de promotions, c’est un geste engagé et un plaisir partagé. Avec les associations de commerçants, nous invitons les habitants du territoire à se rendre chez leurs commerçants préférés de proximité à l’occasion du Black Friday », explique Jean-Luc Chauvin, président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, « les consommateurs y trouveront non seulement de bonnes affaires, mais pourront aussi bénéficier d’attentions particulières, créer du lien et partager un bon moment ».

Caroline Baron, vice-présidente de la CCI AMP, co-gérante de deux boutiques à Marseille et présidente de la fédération nationale de l’habillement, explique : « c’est une campagne de communication locale mise en place l’année dernière par la CCI pour inciter le consommateur à se tourner vers de commerces de proximité. Le but est de montrer qu’on peut faire le Black Friday dans son quartier au lieu d’aller en ligne ». Elle ajoute : « tout le monde est libre de faire ou de ne pas faire, on n’encourage pas forcément les commerçants à proposer des réductions mais on accompagne ». Dans ses magasins Pom, Caroline Baron proposera des réductions et collera des affiches « Local Fraïdé ».

Nicole Verspieren, responsable de la cave à vin Le Sommelier rue de Rome, participe aussi au « Local Fraïdé ». « On proposera des fins de stocks à petits prix et des réductions. On collera aussi des affiches du Local Fraïdé ». Cela lui tenait à cœur de participer pour « montrer que les commerces locaux conservent une dynamique et faire travailler le commerce local ».

La devanture de la cave à vin Le Sommelier. (Crédit : DR)

Le concept store Ouimum’s (8e arrondissement) prendra aussi part à ce « Local Fraïdé ». Sa gérante, Marion Guez, témoigne : « on proposera – 30% sur tous les vêtements et sur une sélection d’articles, et on va envoyer des textos et des mails aux clients pour les mettre au courant ». Le concept store propose du mobilier, des cadeaux et des vêtements pour enfants et mamans, mais aussi des soins, des massages, des cours de sport, un espace jeu et un espace restauration.

L’intérieur du concept store. (Crédit : DR)

Si vous voulez faire des bonnes affaires et acheter des cadeaux de Noël, pensez donc à vos commerçants de proximité !

